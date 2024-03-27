Επεισοδιακός για ακόμα μια φορά ο αγώνας ασυλίας. Οι επαναλαμβανόμενες κόντρες και συγκρούσεις ανάμεσα στους ίδιους παίκτες, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για ενδιαφέρουσες "φιλίες".

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι τόνοι ανέβηκαν ξανά ανάμεσα σε James και Σταμάτη. Ο Σταμάτης κατηγορεί τον James ότι έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί του και προσπαθεί να τον βάλει στο στόχαστρο των υποψηφιοτήτων. Ο James από την άλλη του καταλογίζει ότι είναι καλύτερος ηθοποιός από τον Αλέξη Παππά!

Η κόντρα του Σταμάτη με τον James προφανώς δεν αφήνει αδιάφορο τον ηθοποιό των Κόκκινων, ο οποίος μόλις κέρδισε τον James στην πρώτη αναμέτρηση του αγώνα, έσπευσε να χαιρετήσει τους συμπαίκτες του, και στην συνέχεια πέρασε στον Μπλε πάγκο για να δώσει το χέρι του και στον Σταμάτη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε γέλια, ερωτήματα αλλά και αμηχανία.

Ο Σταμάτης διανύει την μάλλον καλύτερή του φάση αγωνιστικά και στο τελευταίο αγώνισμα ήταν ο μοναδικός από την ομάδα του που δεν ηττήθηκε.

Από την άλλη σε κακή μέρα βρέθηκε ο Φάνης Μπολέτσης, που έφερε 3 ήττες, αρνητικό ρεκόρ για τον ίδιο.

Για τους Κόκκινους, εξαιρετική ήταν για ακόμα μια αναμέτρηση η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία κάποια στιγμή μετά από αρκετές αναμετρήσεις βρέθηκε ξαπλωμένη στο έδαφος, νικημένη από την εξάντληση.

Ο νικητήριος πόντος ήρθε από τον Χριστόφορο και την Ιωάννα απέναντι σε Αναστασία και Ντάνιελ.

Οι Μπλε μετά τη νέα ήττα πήγαν στο συμβούλιο με την υποχρέωση να υποδείξουν ακόμα μία υποψήφια προς αποχώρηση. Παρά την έκκληση της Σταυρούλας να ψηφιστεί η ίδια από την ομάδα, οι παίκτες προτίμησαν να προστατεύσουν τόσο την αθλήτρια, όσο και την έτερη τραυματία, τη Χρύσα, ψηφίζοντας την Αναστασία. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε αντιδράσει από την απέναντι πλευρά, για την αδικία στο πρόσωπου της παίκτριας.



Πηγή: skai.gr

