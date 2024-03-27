«Ο Μονομάχος»: Ο Νίκος Κωστόπουλος έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι και κέρδισε 20.193 ευρώ!

Ο συνδυασμός γνώσεων, τύχης και ρίσκου έχει χαρίσει χιλιάδες ευρώ στους τολμηρούς που έρχονται για να παίξουν στον «Μονομάχο», γεγονός που επιβεβαιώνεται αρκετά συχνά!

Ο Νίκος Κωστόπουλος, ο πρωταγωνιστής των δύο τελευταίων επεισοδίων, είναι ο νέος Μονομάχος που προστίθεται στη λίστα των μεγάλων νικητών. Ήρθε με στόχο να απολαύσει το παιχνίδι γρήγορα όμως μένει μόνος εναντίον δύο με την αγωνία να κορυφώνεται! Στην τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση, ο Νίκος Κωστόπουλος επιλέγει να ρισκάρει αντί να πάρει την τελευταία βοήθεια και να κινηθεί σε πιο... ασφαλή μονοπάτια. Τελικά, απαντά σωστά και φεύγει από το ταμείο του Μονομάχου με 20.193 ευρώ!

Λίγα λεπτά μετά, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει τι κατάφερε, δηλώνει στον Χρήστο Φερεντίνο: «Έχω χάσει τα λόγια μου... Πραγματικά, είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, δεν πίστευα πως θα φτάσω μέχρι εδώ!»

