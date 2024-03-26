Μετά από δύο σημαντικές για την ομάδα τους νίκες, οι Κόκκινοι δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν το σερί που ξεκίνησε να χτίζεται. Οι μπλε κατάφεραν να ανατρέψουν το σκηνικό και να κλέψουν τη δεύτερη ασυλία.

Πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ο Αλέξης Παππάς σε μία από τις συνηθισμένες πρακτικές του, προσπάθησε να αποδιοργανώσει τους αντιπάλους. Αρχικά έβαλε στο στόχαστρο τον Θοδωρή σε περίπτωση χαμένης ασυλίας, ενώ πυροδότησε και την πάγια κόντρα του Σταμάτη με τον James. Μόλις είδε ότι η προσπάθειά του απέφερε καρπούς, έκλεισε το μάτι με ικανοποίηση στον Χριστόφορο. Η Χρύσα πρόλαβε να το δει και δεν το άφησε ασχολίαστο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Μπλε έπρεπε να διαχειριστούν και την απουσία της Σταυρούλας λόγω τραυματισμού, γεγονός που τους επιβάρυνε με πέναλτι.

Παρά τη σημαντική απουσία το αγώνισμα φαινόταν αρκετά ισορροπημένο. Εκεί που τα πράγματα άρχισαν να γέρνουν υπέρ των Μπλε ήταν όταν η Ευγενία μετά από 3 χαμένους πόντους κατάφερε να κερδίσει την Ιωάννα. Λίγο αργότερα, ο επίσης άποντος μέχρι εκείνη τη στιγμή Θοδωρής έφερε σημαντικότατη νίκη.

Η τελική νίκη ήρθε δια χειρός Φάνη και Αναστασίας απέναντι σε Περπατάρη και Δαλάκα.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε, η κόκκινη ομάδα έπρεπε να πάρει την κρίσιμη απόφαση, αν πρέπει να ψηφίει άνδρα ή γυναίκα. Τελικώς η ομάδα εμφανίστηκε απολύτως συντονισμένη στην κάλπη, και δεύτερη μονομάχος ορίστηκε η Aira, κλειδώνοντας παράλληλα την γυναικεία αποχώρηση για την τρέχουσα εβδομαδά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.