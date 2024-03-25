Fifth Harmony: Οι φήμες για επανένωση φουντώνουν ξανά

Οι εικασίες μεταξύ των θαυμαστών σχετικά με μια πιθανή επανένωση ξεκίνησαν, όταν τα μέλη του γκρουπ – Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui και Camila Cabello – έστειλαν υποστηρικτικά μηνύματα στη Normani Kordei, μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ Dopamine.

Μεταξύ των υποστηρικτικών αντιδράσεων με emoji, κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος έκαναν σχόλια. Η Dinah Jane έγραψε «there she is», με την Jauregui να σχολιάζει ενθουσιασμένη «let’s gooooooo». Λίγο μετά την ανακοίνωση του Dopamine, το Page Six ανέφερε ότι το συγκρότημα “συζητά” για συνεργασία, με την Camila Cabello, η οποία αποχώρησε από το συγκρότημα το 2016, να συμμετέχει στις «πρώτες συζητήσεις».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Rolling Stone, οι Fifth Harmony, οι οποίες ανακοίνωσαν επ’ αόριστον παύση το 2018 για να επικεντρωθούν σε solo projects, δυστυχώς δεν θα επανενωθούν σύντομα.

Το συγκρότημα θυμήθηκε με τρυφερότητα την έντονη επίδραση της μουσικής τους, μετά το βίντεο του TikToker Noah Miller που έγινε viral, με τους fans να δείχνουν την αγάπη τους για το single «All in My Head».

«Αναγέννηση των Fifth Harmony;!», σχολίασε η Ally στο TikTok μετά την κοινοποίηση του βίντεο. «Ήμασταν iconic και εξακολουθούμε να είμαστε». Η Lauren Jauregui πρόσθεσε: «Όταν ο κόσμος επιτέλους συνειδητοποιήσει ότι αυτό ήταν επιτυχία (το ξέραμε)». Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Fifth Harmony ξεκαθαρίζουν τις φήμες ότι θα επανασυνδεθούν, με το συγκρότημα -που δημιουργήθηκε μετά την οντισιόν των μελών του για το The X Factor το 2012- να διαψεύδει παρόμοιες εικασίες τον Οκτώβριο του 2023.

Σε ένα συγκινητικό tweet, η Brooke εξήγησε ότι ενώ οι φήμες για την επανένωσή τους δεν επρόκειτο να βγουν αληθινές, οι φιλίες των μελών του συγκροτήματος γίνονταν όλο και πιο δυνατές. «Είμαι ενθουσιασμένη που βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις Fifth Harmony», έγραψε στο Twitter.

«Η επανένωση έχει πολλές έννοιες και ενώ δεν υπάρχει επίσημη επανένωση του συγκροτήματος αυτή τη στιγμή, μερικές όμορφες φιλίες και σχέσεις επανενώνονται σιγά σιγά με έναν θεραπευτικό και ενδυναμωτικό τρόπο».

Εμείς διατηρούμε την ελπίδα για μια μελλοντική επιστροφή των Fifth Harmony!

