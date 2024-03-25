Μπορεί το σημερινό look της να θεωρήθηκε σωστό αλλά αδύναμο ωστόσο οι πολλές καλές εμφανίσεις της εβδομάδας έφεραν τη Σιμόν στην πρώτη θέση της κατάταξης αναδεικνύοντάς τη σε νικήτρια του επάθλου των 2.500 ευρώ. Στον αντίποδα βρέθηκαν η Νικολίνα, η Δήμητρα Ζ. και η Ανδριάνα με την τελευταία να αποχωρεί συγκινημένη από το My Style Rocks.

Οι περισσότερες από τις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων ήταν ενδιαφέρουσες και σε Pin Up αισθητική ωστόσο στην πλειοψηφία τους ήταν… θεματικές με αποτέλεσμα οι βαθμολογίες να κινηθούν χαμηλά. Παρότι η εμφάνιση της Ζέτας ήταν θεματική κατάφερε να πάρει υψηλότερη βαθμολογία ενώ απέσπασε και το πέντε από την guest κριτή Άννα Καψάλη. Από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν και αυτή της Μπι η οποία κατάφερε να φέρει την Pin Up αισθητική στο σήμερα.

Στις τελευταίες θέσεις του πίνακα βρέθηκαν η Νικολίνα, η Δήμητρα Ζ και η Ανδριάνα.

Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες στήριξαν με τη ψήφο τους τη Νικολίνα.

Η Άννα Καψάλη έδωσε την ψήφο της στην Ανδριάνα, ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Δήμητρα Ζ. και η Έβελυν Καζαντζόγλου έδωσε την ψήφο της στην Δήμητρα Ζ. με την Ανδριάνα Παναγιώτου να αποχωρεί τελικά από το My Style Rocks.



Η παίκτρια αποχώρησε συγκινημένη και δήλωσε: «όλα για κάποιο λόγο τελειώνουν και όλα για κάποιο λόγο αρχίζουν».

Υποψήφια προς αποχώρηση, εκτός από τις προαναφερθείσες, ήταν και η Νικολίνα. Οι συμπαίκτριες επέλεξαν να τη ‘’σώσουν’’ και να βρεθούν απέναντι από τους κριτές η Ανδριάνα και η Δήμητρα.

Νικήτρια της εβδομάδας ήταν η Σιμόν με 67.1, ενώ κοντά με 63.5 βρέθηκε η Casablanca.

Στα διαγωνιστικά, η Ανδριάνα είπε πως έβαλε 1 στη Δήμητρα Μπ. γιατί είχε ασυλία, αλλιώς θα της έβαζε 2. Ο Στέλιος Κουδουνάρης ζήτησε να εξηγήσει το σκεπτικό της.

Η Άννα Καψάλη περίμενε περισσότερα από την Casablanca. «Περίμενα πολύ περισσότερα από εσένα». «Είναι όλο λάθος, εγκλωβίστηκες», πρόσθεσε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

«Δεν είναι μόδα, είναι απεικόνιση. Δεν έχουμε κάτι να πούμε για να πάρει η γυναίκα μια ιδέα», σχολίασε ο Στέλιος Κουδουνάρης στην Ανδριάνα που ξαναείπε να μην επιλέγουν concept φωτογραφίσεις.

«Είναι το απολύτο pin up girl η ίδια, χωρίς αυτή την εμφάνισή», σχολίασε η Άννα Καψάλη για τη Νικολίνα. «Αυτή είναι μια ατυχής εικόνα», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης αποθέωσε τη Ζέτα. «Από όλες είσαι η πιο εντυπωσιακή. Είσαι το απολύτο pin up girl, αλλά δεν μπορείς να πας πουθενά έτσι».

Την εμφάνιση της Ζέτας, η Άννα Καψάλη τη βαθμολόγησε με 5 και με αυτό τον βαθμό ολοκλήρωσε την παρουσία της στην κριτική επιτροπή.

