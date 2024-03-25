Η πρώτη υποψηφιότητα της εβδομάδας είναι αυτή της Ευγενίας Μπόρλα μετά τη χθεσινή ήττα της Μπλε ομάδας.

Απόψε, Κόκκινοι και Μπλε μπαίνουν σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης για τη δεύτερη ασυλία όπου τα πάντα κρίνονται στον στόχο. Τα ματσαρίσματα πηγαίνουν πόντο -πόντο και οι ανατροπές στο σκορ δε σταματούν.

Οι δύο ομάδες αφήνουν στην άκρη τις εσωτερικές εντάσεις τους για να φέρουν τη νίκη… Θα συνεχιστεί η καλή εμφάνιση των Κόκκινων ή οι Μπλε θα αποδείξουν ότι κυνηγούν με πάθος κάθε πόντο;

Στο Συμβούλιο του νησιού στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τα εσωτερικά θέματα μιας ομάδας.

Η δεύτερη υποψηφιότητα είναι αυτή που διαμορφώνει τις εξελίξεις...

