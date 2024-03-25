Δεν είναι πολύς ο καιρός από τότε που επέστρεψε ο Φάνης Μπολέτσης σε αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό που είχε σε δάχτυλο του ποδιού. Ο τραυματισμός εκείνος είχε προκύψει όταν μετά από νίκη του κόντρα στον Νίκο Γκάνο κλώτσησε κατασκεύη.

Στον τελευταίο αγώνα ασυλίας έκανε τους συμπαίκτες του να καρδιοχτυπήσουν για ακόμα μια φορά. Ο παίκτης ενώ έτρεχε με τον Γιώργο Γκιουλέκα έπεσε πάνω στην ξύλινη κατασκευή και χτύπησε στο κεφάλι του. Αρχικά τα πράγματα φάνηκε να μην είναι τόσο ανησυχητικά. Λίγο αργότερα όμως αφότου σηκώθηκε και συνέχισε την προσπάθεια ξαναβρέθηκε στο έδαφος καταρρέοντας. Η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και μεταμέρθηκε άμεσα για εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

