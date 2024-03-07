Λογαριασμός
Survivor 2024: Κόκκινη ή μπλε η αποχώρηση; - Δείτε το τρέιλερ

SURVIVOR Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor 2024

Ολοκληρώθηκε η τετράδα των υποψήφιων στο Survivor με τις Μαριλίνα Βακονδίου, Ευγενία Μπόρλα, Αναστασία Τσέρου και Μαρία Αντωνά να ετοιμάζονται για την αποψινή μονομαχία. 

Survivor 2024

Survivor 2024

Πριν όμως από τη μεταξύ τους αναμέτρηση θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με τις ομάδες τους να διεκδικούν το έπαθλο φαγητού σε ένα δύσκολο στίβο μάχης, αληθινή πρόκληση για τους Survivors. 

Δείτε το τρέιλερ:

Η ένταση δεν λείπει ανάμεσα στους πάγκους με μία ατάκα του James να βάζει φωτιά στην Ασημίνα. Το γεγονός σχολιάζεται εσωτερικά στην Κόκκινη ομάδα με τον Αλέξη και τον Σάββα να επισημαίνουν την εξυπνάδα και την αντίληψη του James και του Φάνη…

Survivor 2024

SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

