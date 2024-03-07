Survivor 2024: Η τελευταία υποψήφια, η βουτιά του Ρικουνάκη και το ρεσιτάλ του στο «Πες τη λέξη»

Ολοκληρώθηκαν και οι - κατά πρώτη φορά φέτος - 4 ασυλίες της εβδομάδας. Οι Μαχητές κέρδισαν και τον τελευταίο αγώνα και έκαναν 3 τις Κόκκινες υποψήφιες.





Ήδη πριν τον αγώνα ήταν γνωστό ότι σε περίπτωση ήττας η μόνη διαθέσιμη υποψηφιότητα ήταν αυτή της Μ. Αντωνά. Ωστόσο η παίκτρια βλέποντας το έντονο υγρό στοιχείο της πίστας, αλλά και σκεπτόμενη ότι το πιθανότερο μάλλον είναι η ομάδα της να χάσει, προτίμησε να μην αγωνιστή σε μια ασυλία που ουσιαστικά αφορούσε μόνο την ίδια από τους Κόκκινους.





Μετά τη λήξη του αγώνα είδαμε για πρώτη φορά παίκτη της ηττημένης ομάδας να βρίσκεται ανάμεσα στους πανηγυρισμούς των νικητών. Η κίνηση αυτή του Νίκου Ρικουνάκη ασφαλώς και δεν έμεινε ασχολίαστη.

Η Μαρία Αντωνά, που λίγο νωρίτερα μάθαινε ότι θα πρέπει να μονομαχήσει για ακόμα μια φορά, εκνευρίστηκε με τη συμπεριφοά του συμπαίκτη της και ένιωσε ότι δεν τη σέβεται.

Ο παίκτης μονοπώλησε το ενδιαφέρον ακόμα και στο παιχνίδι της Καραϊβικής. Η δυσκολία του να συγκεντρωθεί και να εκφέρει τις σωστές λέξεις για να πάρει πόντο η ομάδα του, προκάλεσε πολύ γέλιο αλλά και ... αμηχανία!







Πηγή: skai.gr

