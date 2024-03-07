MY STYLE ROCKS με την Κατερίνα Καραβάτου

GALA ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ… POST

GUEST ΚΡΙΤΗΣ Η EMILIA VODOS

Μία ξεχωριστή καλεσμένη έχει σήμερα το My Style Rocks και αυτή δεν είναι άλλη από την Emilia Vodos! Η πρώην διαγωνιζόμενη που ξεκίνησε πέρσι την πορεία της στο My Style Rocks με 300 followers στα social media και αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερους από 60.000 επιστρέφει για να δώσει τις δικές της συμβουλές στις fashionistas.

Η αποστολή του Gala για τις διαγωνιζόμενες είναι φωτογράφηση για το επόμενο post τους στα social media. Ένα post το οποίο θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και τα likes φέρνοντας επιπλέον followers.

Τα concept που παρουσιάζονται από τις διαγωνιζόμενες ποικίλουν: φωτογράφηση στην έρημο, με γλυπτά, στη φύση με ένα άρωμα, για το trend «woke up like this», για νέο single, για γυαλιά ηλίου, για ρούχα σχεδιαστή, για την ελληνική μόδα… Ποιες εμφανίσεις θα κερδίσουν τα περισσότερα likes από την κριτική επιτροπή;

Ο Λάκης Γαβαλάς γίνεται ξαφνικά… μελλοντολόγος και συμβουλεύει την Emilia ποια ημερομηνία πρέπει να προσέξει!

Η Casablanca φαίνεται να επιστρέφει στις καλές της εμφανίσεις με ένα φόρεμα που κόβει την ανάσα, ενώ η Ανδριάννα για τις ανάγκες του concept που παρουσιάζει φέρνει μαζί το… πάπλωμά της!

Ποια διαγωνιζόμενη θα κερδίσει τις 2.500 ευρώ και ποια θα κάνει σήμερα την τελευταία της πασαρέλα;

Δείτε το τρέιλερ

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

