Survivor 2024: Ο Φάνης είδε «φέτα» και θυμήθηκε την Αθηνά New York: «Έβλεπες Bachelor με τον Αλέξη;»

Τα παιχνίδια της Καραϊβικής επέστρεψαν και μαζί τους έφεραν γλυκό έπαθλο και μπόλικες αστείες στιγμές. Σε μία τέτοια στιγμή, ο Φάνης έπρεπε να περιγράψει τη λέξη φέτα στον συμπαίκτη του. Χωρίς να το πολυσκεφτεί θυμήθηκε το "Φέτα πρόβλημα" της παίκτριας του Bachelor όπου συμμετείχε ο Αλέξης Παππάς, Αθηνά New York. Για καλή του τύχη ο Παντελής αποδείχθηκε φαν του σόου, καθώς βρήκε την απάντηση και πήραν τον πόντο.







