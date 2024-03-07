«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Στο σημερινό επεισόδιο, ο Αντώνης Κουρέτας καλείται να εξοντώσει τους 32 εναπομείναντες αντιπάλους του και να χρησιμοποιήσει όσο πιο έξυπνα μπορεί τις 2 βοήθειες που έχει στη διάθεσή του. Σύντομα λοιπόν, ο γιατρός μένει μόνος εναντίον δύο και ένα ερώτημα πλανάται στο πλατό: Από την κερκίδα των 100 με 10.000 ευρώ ή από τη θέση του Μονομάχου θα είναι πιο κερδισμένος;

Η Νόρα Ζαγκουντίνου από τη θέση 10 είναι η επόμενη τυχερή που παίρνει θέση... μάχης εναντίον των 100 αντιπάλων της. Η στρατιωτικός του πολεμικού Ναυτικού από τη δεύτερη κιόλας ερώτηση δυσκολεύεται και χρησιμοποιεί διαδοχικά τις βοήθειες.

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.