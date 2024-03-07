«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Το σημερινό επεισόδιο είναι μαγικό στην κυριολεξία. Ο γνωστός Μάγος Sankara έρχεται στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και αφήνει άφωνους τους πάντες με τα κόλπα του. Εκτός όμως από τις ικανότητές του στα μαγικά, θέλει να αποδείξει στον Μάρκο και τον Έκτορα ότι μπορεί και να μαγειρέψει. Έτσι, μαζί με τη σύζυγό του Κατερίνα, διαγωνίζονται απέναντι στις προηγούμενες νικήτριες, την Τζωρτζίνα και τη Μάιρα.

Η Κατερίνα μπαίνει στην κουζίνα και ο Σανκάρα την καθοδηγεί για να ετοιμάσει «noodles με γαρίδες». Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όμως, προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον Μάρκο στα μαγικά και ξεχνά να δώσει οδηγίες στην Κατερίνα. Θα καταφέρουν, έστω και με μαγικά κόλπα, να παραδώσουν ένα αξιοπρεπές πιάτο;

Η Τζωρτζίνα και Μάιρα μπορεί να ενθουσιάζονται με τον Μάγο, όμως δεν ξεχνούν τον στόχο τους: να κερδίσουν άλλα 1.000 ευρώ. Η προσπάθειά τους να μαγειρέψουν «σνίτσελ κοτόπουλο με πουρέ γλυκοπατάτας» οδεύει προς την αποτυχία, αφού σήμερα η Τζωρτζίνα έχει την τάση να καταστρέφει ό,τι πιάνει στο χέρι της.

«Η ώρα της κρίσης» έρχεται και ο Έκτορας θα αποφασίσει αν ο Sankara με έναν μαγικό τρόπο θα συνεχίσει στο επόμενο επεισόδιο ή τα κορίτσια θα αυξήσουν τα κέρδη τους.

Δείτε το τρέιλερ



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.