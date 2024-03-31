Survivor 2024: «Ετρεχε σαν άλογο κούρσας»- Σχόλια Αλέξη Παππά για Χρύσα

Η Χρύσα, κατάφερε, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, να παραμείνει στο παιχνίδι «διώχνοντας» την Ευγενία Μπόρλα, στο τελευταίο αγώνισμα για την παραμονή, οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοι ωστόσο της βρήκαν κάτι να σχολιάσουν για εκείνη.

Έτρεχε σαν… άλογο κούρσας, σχολίασε ενδεικτικά ο Αλέξης Παππάς.

«Η Χρύσα τελικά μας έδειξε ότι ναι, όντως έχει σοβαρό πρόβλημα στο πόδι της! Την είδαμε, ώπα ώπα, να τρέχει σαν άλογο κούρσας. Πρώτη φορά βλέπω την Χρύσα να τρέχει τόσο γρήγορα. Τελικά όμως η απειλή της, ότι εάν την ψηφίσουν θα πάει στη μονομαχία και θα φύγει περπατώντας, θα αποχωρήσει δηλαδή από το Survivor, ήταν μόνο απειλή και τίποτα άλλο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Παππάς μιλώντας στην κάμερα του παιχνιδιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.