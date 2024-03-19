Survivor 2024: Επικός αγώνας για την ασυλία - Ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Απ'όλα είχε ο δεύτερος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας. Πριν καν οι ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο, υπήρξε ένταση και ταραχή στη διαδικασία για την επιλογή ματσαρισμάτων. Και οι δύο ομάδες χρειάστηκε να συσκεφτούν ξανά και ξανά, προκειμένου να προλάβουν τις επιλογές του αντιπάλου.

Περνώντας στο αγωνιστικό μέρος, είδαμε για πρώτη φορά αναμέτρηση ανάμεσα σε Δώρα & Σταυρούλα, με την κόκκινη να φεύγει νικήτρια από αυτή την πρώτη συνάντηση.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε να βρέχει καταρακτωδώς, και ο James με τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους έδωσαν μια σπάνιας ομορφιάς μάχη.

Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε και η Χρύσα, που μετά από τη νίκη της κόντρα στην Ιωάννα απέσπασε θετικότατα σχόλια. Όταν κέρδισε μάλιστα και την Κατερίνα Δαλάκα η αποθέωση δεν είχε προηγούμενο.

Εξαιρετικός ήταν και ο Χριστόφορος Ταξίδης. Ο παίκτης αν και τραυματίας έφερε δύο νίκες για την ομάδα του και μάλιστα τη μία απέναντι στον Φάνη Μπολέτση.

Δυστυχώς όμως γι'αυτόν, η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, καθώς λίγο αργότερα, Φάνης & Χρύσα έκαναν το τελικό 12 -10 και έστειλαν τους Κόκκινους σε μια ακόμα κάλπη.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε, η ομάδα των Κόκκινων ψήφισε σε απόλυτο βαθμό τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους για δεύτερο υποψήφιο. Ο παίκτης παραδέχθηκε την αγωνιστική του πτώση, όμως στάθηκε στο γεγονός ότι έχει αλλάξει ομάδα δύο φορές, πράγμα που τον καθυστερεί στο να βρει ρυθμό.





