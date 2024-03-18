Λογαριασμός
Survivor: Μια δυνατή αναμέτρηση για τη δεύτερη ασυλία - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

survivor

Οι Κόκκινοι μετράνε ήδη την πρώτη υποψηφιότητα από την ομάδα τους και σήμερα οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης για τη δεύτερη ασυλία. 

Μία πολύ δυνατή αναμέτρηση με πάθος, ένταση και ματσαρίσματα που πάνε πόντο πόντο. Το τελικό σκορ είναι υψηλό και το αποτέλεσμα θα οδηγήσει την ηττημένη ομάδα στο Συμβούλιο του νησιού για την ανάδειξη της δεύτερης υποψηφιότητας.

survivor

Μπλε ομάδα

Τι συζητήσεις γίνονται ανάμεσα στις δύο ομάδες; Ποιες διαφωνίες μένουν άλυτες;

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

