Survivor: Μια δυνατή αναμέτρηση για τη δεύτερη ασυλία - Δείτε το trailer

Οι Κόκκινοι μετράνε ήδη την πρώτη υποψηφιότητα από την ομάδα τους και σήμερα οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης για τη δεύτερη ασυλία.

Μία πολύ δυνατή αναμέτρηση με πάθος, ένταση και ματσαρίσματα που πάνε πόντο πόντο. Το τελικό σκορ είναι υψηλό και το αποτέλεσμα θα οδηγήσει την ηττημένη ομάδα στο Συμβούλιο του νησιού για την ανάδειξη της δεύτερης υποψηφιότητας.

Μπλε ομάδα

Τι συζητήσεις γίνονται ανάμεσα στις δύο ομάδες; Ποιες διαφωνίες μένουν άλυτες;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.