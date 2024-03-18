My Style Rocks: Η Casablanca είναι η νικήτρια της ημέρας -Απών ο Λ. Γαβαλάς, στη θέση του η Αν. Καψάλη

Κόντρες για τους σχεδιαστές, τα concept και με guest κριτή την Άννα Καψάλη άρχισε η έκτη διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks.

Η Casablanca ήταν η νικήτρια της ημέρας με 13.1, με θέμα τα λουλούδια, και αφαίρεσε βαθμό από τη Δήμητρα Μπεσίρη, η οποία έχει ασυλία.

Απών θα είναι ο Λάκης Γαβαλάς από όλη τη διαγωνιστική εβδομάδα, λόγω ενός επαγγελματικού ταξιδιού. Τη θέση του πήρε η Άννα Καψάλη.

Η Ανδριάνα σχολίασε πως δεν βλέπει στα πολύ ωραία looks της Φωτεινής, τη Φωτεινή. «Δεν έχεις αντιληφθείς τους κανόνες του παιχνιδιού», απάντησε η παίκτρια.

«Έχεις τη μεγαλύτερη εξέλιξη», είπε η Άννα Καψάλη στη Φωτεινή.

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε την εμφάνιση της Ανδριάνας. «Πάρα πολύ σέξυ». «Πρώτη φορά δημιουργώ κάτι τόσο πολύ», απάντησε η διαγωνιζόμενη.

Στη συνέχεια, η Φωτεινή είπε στην Ανδριάνα: «είναι βαρετό, όπως η δική σου παρουσία στο παιχνίδι».

Η Σιμόν εξερράγη με τις παίκτριες που έρχονται με ρούχα σχεδιαστή. «Ερχόμαστε με ρούχα ενός σχεδιαστή. Ποια είναι η πρόταση;»

Σε συνέχεια των δηλώσεων της Σιμόν, ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολίασε στη Νικολίνα: «στυλ δεν είναι ο δειγματισμός ενός φορέματος από έναν φίλο μας σχεδιαστή. Θέλω να δω την ικανότητά σου στο styling».



Η Νικολίνα είπε πως δεν μπορεί να κρίνει αντικειμενικά την εμφάνιση και το concept της Ζέτας και το δικαιολόγησε: «σημαίνει ότι σε έχει ντύσει κάποιος στυλίστας από έναν σχεδιαστή που έχει εμπνευστεί το outfit, οπότε είσαι μια κρεμάστρα αυτή τη στιγμή».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης συμφώνησε με τη Νικολίνα καθώς τόνισε πως αυτό δεν είναι concept. «Αυτό το concept δεν θέλω να ξαναέρθει», τόνισε ο κριτής.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου.

Πηγή: skai.gr

