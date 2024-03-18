Μία διαφορετική διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα στο My Style Rocks αφού λόγω της έκτακτης απουσίας του Λάκη Γαβαλά για επαγγελματικούς λόγους, επιστρέφει στη θέση της κριτικής επιτροπής ως guest η fashion editor, Άννα Καψάλη.

Οι διαγωνιζόμενες σήμερα πρέπει να κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις με λουλούδια, είτε αληθινά είτε συνθετικά, δημιουργώντας ανοιξιάτικες εικόνες.

Παράλληλα μία νέα διαγωνιζόμενη κάνει την είσοδό της, η Δήμητρα Μπεσίρη και κάνει αισθητή την παρουσία της από τα πρώτα λεπτά! Η Σιμόν φέρνει στο concept της, τους κήπους της Σιγκαπούρης όμως η Δήμητρα Μπι που έχει βρεθεί πρόσφατα εκεί, κρίνει αρνητικά την εικόνα της Σιμόν.

Η Φωτεινή επαναφέρει το θέμα της «κλίκας» εκνευρίζοντας την Μπι που έχει αντίθετη άποψη…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Δήμητρα Μπεσίρη

Ηλικία: 29

Επάγγελμα: Μοντέλο – Digital Marketing

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κιλκίς αλλά μένει στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα «Μηχανικών Πληροφορικής» αλλά η αγάπη της ήταν πάντα για τη μόδα. Έχει δουλέψει ως μοντέλο ενώ τώρα ασχολείται επαγγελματικά με τα social media. H μόδα για εκείνη είναι ένας τρόπος έκφρασης «ένας τρόπος να βάζει χρώμα στη γκρίζα καθημερινότητα.»

Περιγράφει το στυλ της ως τολμηρό και πολύ χρωματιστό και δηλώνει «Είμαι το girl next door αναβαθμισμένο». Δεν της αρέσουν τα animal prints, τα μπερδεμένα patterns και χρώματα και όταν κάποια δεν ντύνεται με βάση το σώμα της.

Στο Μy Style Rocks έρχεται γιατί θέλει να το ζήσει, θέλει να μάθει περισσότερα για τη μόδα και θεωρεί πως η προβολή θα την βοηθήσει να εξελίξει το προφίλ της στα social media.

