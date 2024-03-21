Τα ρουμπινί γοβάκια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ»… πάνε περιοδεία

Τα εμβληματικά ρουμπινί γοβάκια που φορούσε η Τζούντι Γκάρλαντ όταν υποδύθηκε την Ντόροθι στην ταινία «The Wizard of Oz» (Ο Μάγος του Οζ) θα εκτεθούν στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας, προτού πωληθούν σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο.

Τα υποδήματα, τα οποία είχαν ασφαλιστεί για ένα εκατομμύριο δολάρια, εξαφανίστηκαν ένα βράδυ τον Αύγουστο του 2005 από το Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ στη γενέτειρα της ηθοποιού, την πόλη Γκραντ Ράπιντς στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Οι κλέφτες πίστευαν ότι ήταν φτιαγμένα από αληθινά ρουμπίνια.

Δεκατρία χρόνια αργότερα επανεμφανίστηκαν, χάρη κυρίως στις ενέργειες του FBI.

Ο συλλέκτης αναμνηστικών που είναι ιδιοκτήτης των εμβληματικών υποδημάτων τα παρέδωσε σε οίκο δημοπρασιών, ο οποίος σχεδιάζει τώρα να τα παρουσιάσει σε παγκόσμια περιοδεία.

Τα γοβάκια θα πωληθούν τον Δεκέμβριο του 2024, δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών με έδρα το Ντάλας, Heritage Auctions. Στην πραγματικότητα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας φόρεσε πολλά ζευγάρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά διασώζονται μόνο τέσσερα.

Τα συγκεκριμένα πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν σε κοντινά πλάνα, όταν η Ντόροθι χόρευε.

Ο συλλέκτης Μάικλ Σο, ο οποίος ήταν στα παιδικά του χρόνια ηθοποιός με συμβόλαιο με την MGM, απέκτησε το ζευγάρι υποδημάτων από τον Κεντ Γουόρνερ, ενδυματολόγο του Χόλιγουντ, ο οποίος τα βρήκε σε μια αποθήκη της MGM. Ο συλλέκτης τα δάνεισε στο Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ, στο Γκραντ Ράπιντς.

Τα άλλα τρία ζευγάρια ανήκουν στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στο Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας Σμιθσόνιαν και σε έναν ιδιώτη συλλέκτη.

Πρόσφατα σε ιδιωτική τελετή στο Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ ο συλλέκτης Μάικλ Σο παρέλαβε το ζευγάρι ρουμπινί γόβες του που είχε κλαπεί.

«Είναι σαν να καλωσορίζω πίσω έναν παλιό φίλο που δεν έχω δει εδώ και χρόνια» είπε ο Μάικλ Σο, ο οποίος στεκόταν δίπλα στους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τις τοπικές αρχές που εντόπισαν μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες τα θρυλικά υποδήματα. Ωστόσο σύντομα θα τα αποχωριστεί, καθώς αποφάσισε να τα πωλήσει σε δημοπρασία.

Ο οίκος Heritage Auctions που ανέλαβε την πώληση ανακοίνωσε ότι τα γοβάκια θα παρουσιαστούν σε περιοδεία με στάσεις στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Τόκιο.

Η Γκάρλαντ γεννήθηκε ως Φράνσις Γκαμ το 1922. Έζησε στο Γκραντ Ράπιντς μέχρι τα 4 της, όταν η οικογένειά της μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Πέθανε το 1969.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

