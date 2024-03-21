Survivor 2024: Εξερράγη ο Γκιουλέκας: «Η θεία η Φιλιώ που όλους τους φιλιώνει»

Χάος επικράτησε στον τέταρτο και τελευταίο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας όταν ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Γιάννης Περπατάρης ζήτησαν από την ομάδα τους να μη συμμετέχουν στα δεύτερα ματσαρίσματα για να ξεκουραστούν, μιας και οι Μπλε είχαν ήδη ξεφύγει στο σκορ. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες.

Πολλοί παίκτες τοποθετήθηκαν, ανάμεσά τους και η Δώρα. Η παίκτρια ανέφερε πως όλοι γνώριζαν ότι στο Survivor θα καταπονούνταν και δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τους αγώνες. Ο Γιώργος ακούγοντας την πάντα διπλωματική συμπαίκτριά του να μην τον καταλαβαίνει, εξαγριώθηκε. Την αποκάλεσε «η θεία Φιλιώ που όλους τους φιλιώνει», υπονοώντας ότι με τη στάση της πετυχαίνει το αντίθετο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.