James Corden: Θα τον δούμε για πρώτη φορά σε παράσταση του Old Vic

Ο Τζέιμς Κόρντεν, ο οποίος έγινε γνωστός από τη βρετανική κωμική σειρά «Gavin & Stacey» πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε ένα θεατρικό έργο στην ιστορική σκηνή του Λονδίνου, Old Vic.

Με το έργο με τίτλο «The Constituent» ο Άγγλος ηθοποιός, κωμικός, τηλεοπτικός παρουσιαστής και τραγουδιστής θα κάνει ντεμπούτο στο Old Vic, όπως και η συμπρωταγωνίστριά του Άννα Μάξγουελ Μάρτιν.

Η θεατρική παράσταση που ανεβαίνει από τις 13 Ιουνίου έως τις 10 Αυγούστου, θα σκηνοθετηθεί από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Old Vic και βραβευμένο με Olivier, Μάθιου Γουόρκας έχει στόχο την αποδόμηση της πολιτικής και την ανάδειξη της σύγκρουσης μεταξύ δημόσιου αξιώματος και προσωπικής ασφάλειας.

James Corden And Anna Maxwell Martin To Lead Stage Play ‘The Constituent’ From ‘Mindhunter’ Creator Joe Penhall https://t.co/JCXnrAvDtz — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 20, 2024

Ο Κόρντεν σπούδασε στη Δραματική Σχολή Τζάκι Πάλμερ στο Μπάκιγχαμσαϊρ από την οποία αποφοίτησαν επίσης ο Έντι Ρεντμέιν και ο Άαρον Τέιλορ Τζόνσον. Έπαιξε ένα ρόλο στο μιούζικαλ, στο West End, Martin Guerre το 1996 και στη συνέχεια συμμετείχε σε κινηματογραφικά έργα και τηλεοπτικές σειρές.

Κέρδισε βραβείο Tony Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στο θεατρικό «One Man, Two Guvnors» στο Μπρόντγουεϊ.

Ο ηθοποιός έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2015 για να αναλάβει την παρουσίαση του «The Late Late Show» και επέστρεψε στο Λονδίνο το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

