«Ο Μονομάχος»: Θα σταθεί γούρικο το ρητό που ακολουθεί;

Έχοντας βγάλει εκτός παιχνιδιού 82 αντιπάλους με μόλις 4 απαντήσεις, ο Γιάννης Χαμαμτζόγλου- Χαμαμτζιδάκης μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε: να εξοντώσει όλους τους αντιπάλους του και να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, ο σερβιτόρος σε ιαπωνικό εστιατόριο ακολουθεί το ρητό που λέει: «Ή θα κερδίσω ή θα μάθω».

Ακόμα ένας τυχερός που κληρώνεται για να μπει στην αρένα του Μονομάχου και να δώσει τη δική του μάχη είναι ο Φίλιππος Ράμμας από τη θέση 3. Βρίσκεται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων εδώ και 100 επεισόδιο στην κερκίδα των 100 και όπως αποκαλύπτει στον Χρήστο Φερεντίνο, το όνειρό του να κάνει μια συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε πραγματικότητα. Μένει τώρα να καταφέρει να φύγει και ως μεγάλος νικητής...

