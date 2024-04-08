Λογαριασμός
Survivor 2024: Ένα έντονο αγώνισμα ασυλίας - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Survivor 2024

Οι Κόκκινοι μετράνε ήδη την πρώτη υποψηφιότητα μετά την ήττα τους στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας. Η επανεκλογή της Aira ως υποψήφιας προς αποχώρηση θεωρήθηκε δίκαιη αγωνιστικά επιλογή από τους Μπλε, λόγω των στατιστικών της. 

Δείτε το τρέιλερ

Απόψε οι δύο ομάδες διεκδικούν τη δεύτερη ασυλία σε έναν από τους πιο έντονους αγώνες της χρονιάς! Πάθος, συγκίνηση, ματσαρίσματα που κρίνονται στον πόντο και τις… λεπτομέρειες!!! Ποια ομάδα θα εξασφαλίσει την ασυλία και τι φύλο θα έχει η δεύτερη υποψηφιότητα;  

Survivor

Οι εντάσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους πάγκους την ώρα του αγώνα μεταφέρονται και στο Συμβούλιο. Η συναισθηματική φόρτιση της Ασημίνας οδηγεί σε ένα απρόσμενο ξέσπασμα…

Survivor

Πηγή: skai.gr

