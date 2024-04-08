Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα όλους όσοι είναι έτοιμοι να αποδείξουν το ευρύ φάσμα γνώσεων τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!



Πρώτος Μονομάχος είναι ο Κωνσταντίνος Μπαμπουκλής που ξεκίνησε από το προηγούμενο παιχνίδι να δίνει τη... μάχη εναντίον των 100 αντιπάλων του. Μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 225 ευρώ, έχει 84 αντιπάλους απέναντί του και 3 σημαντικά «όπλα» - βοήθειες στη διάθεσή του για να φτάσει τον στόχο του. Μόνο που η τύχη δε δείχνει να είναι με το μέρος του...



Μετά από κλήρωση ανάμεσα στους αντιπάλους που «επιβίωσαν» από την παραπάνω γνωστική αναμέτρηση, νικητής αναδεικνύεται ο Τάσος Χαντάτ που κάθεται στη θέση 58. Ζητάει λίγο χρόνο για να εγκλιματιστεί λόγω άγχους, αλλά σύντομα το ξεπερνάει και καταφέρνει να μείνει μόνος εναντίον 6 αντιπάλων και με 9.362 ευρώ στον λογαριασμό του. Θα καταφέρει να φύγει με γεμάτο τον λογαριασμό του;

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

