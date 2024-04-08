Ένα look το οποίο θα πρέπει να μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως αργά το βράδυ πρέπει να ετοιμάσουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks για σήμερα.

Σε αυτή τη δοκιμασία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις fashionistas να κάνουν αλλαγές στο look τους επάνω στην πασαρέλα μετατρέποντάς το από πρωινό σε βραδινό, κάτι ανάλογο θα δούμε και σήμερα με την Κατερίνα Καραβάτου να βρίσκεται στο πλευρό τους βοηθώντας σε αυτές τις αλλαγές.

Οι επεμβάσεις ποικίλλουν, από αλλαγή παπουτσιών μέχρι και ορισμένων ρούχων με τη Casablanca να είναι η μόνη που δεν κάνει κάποια δραστική αλλαγή στο look της καθώς πιστεύει πως μπορεί να σταθεί από το πρωί μέχρι τη βραδινή της έξοδο. Η κριτική επιτροπή όμως έχει διαφορετική άποψη…

Η Νικολίνα με τις πολλές αλλαγές που κάνει επάνω στην πασαρέλα συγκεντρώνει άσσους από τις περισσότερες fashionistas. Ο Στέλιος Κουδουνάρης της ανακοινώνει πως είναι εκτός θέματος…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

