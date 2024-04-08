Nirvana: Κινδυνεύει η γέφυρα που ενέπνευσε τους στίχους του «Something in the Way»

Το 1991, οι Nirvana έκλεισαν το σημαντικό τους άλμπουμ «Nevermind» με το τραγούδι «Something in the Way», στο οποίο ο Κερτ Κομπέιν φανταζόταν πώς θα ήταν η ζωή του, αν ζούσε κάτω από τη γέφυρα Γιανγκ Στριτ στη γενέτειρά του, την πόλη Αμπερντίν της Ουάσιγκτον.

Τώρα η ιστορική γέφυρα είναι αντιμέτωπη με καταστροφή.

Η γέφυρα, που συνδέει το βόρειο τμήμα της Αμπερντίν με την περιοχή του κέντρου της πόλης χτίστηκε το 1956 και ενέπνευσε τους κλασικούς στίχους του «Something in the Way» που έγραψε ο αείμνηστος αρχηγός των Nirvana.

Μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν έγινε ένα είδος μνημείου και προς το παρόν «φιλοξενεί» ευχές και γκράφιτι που σχετίζονται με τους Nirvana.

Όμως, όπως αναφέρεται σε ιστότοπο που δημιουργήθηκε από τη δημοτική αρχή της Αμπερντίν η γέφυρα κινδυνεύει λόγω παλαιότητας.

Τώρα, με επιχορήγηση 23 εκατ. δολαρίων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, η δημοτική αρχή ελπίζει να επιδιορθώσει τη γέφυρα και να «τιμήσει τον Κερτ Κομπέιν», αν και η ίδια η αρχική δομή μπορεί να καταστραφεί.

Αναφερόμενος στο «Something in the Way» ο Κομπέιν είπε κάποτε ότι αισθανόταν «σαν να ζούσε κάτω από τη γέφυρα και να πέθαινε από AIDS, σαν ήταν άνθρωπος του δρόμου» και ότι αυτή ήταν μια φαντασίωση.

Η δημοτική αρχή της πόλης εξετάζει τρία ενδεχόμενα, το πρώτο είναι η αποκατάσταση της γέφυρας, το δεύτερο είναι να διατηρηθούν μέρη της και άλλα να αντικατασταθούν και το τρίτο είναι αντικατασταθεί πλήρως. Όποια απόφαση κι αν ληφθεί, η σύνδεσή της με τον τραγουδιστή των Nirvana θα επισημαίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

