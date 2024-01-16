Survivor 2024: Δεν βούτηξε η Αντωνά: «Είναι σύμφωνη όλη η ομάδα;»

Από την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού η Μαρία Αντωνά έκανε γνωστή την φοβία που έχει με τα βαθιά νερά.
Η πληροφορία αυτή είχε φτάσει και στα αυτιά μιας πρώην παίκτριας, της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.
Σε προηγούμενες πίστες αγνωνίστηκε κανονικά, καθώς το βάθος του νερού δεν ήταν απαγορευτικό για την ίδια.
Στο τελευταίο αγώνισμα ωστόσο υπήρχε μια βαθιά πισίνα. Πριν από τα πρώτα ματσαρίσματα η παίκτρια έκανε γνωστή την επιθυμία της να μην αγωνιστεί. Η ομάδα της
συμφώνησε να δεχθεί το πέναλτι και η παίκτρια έμεινε στον πάγκο για όλο τον αγώνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.