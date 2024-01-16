Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Δεν βούτηξε η Αντωνά: «Είναι σύμφωνη όλη η ομάδα;»

Σε προηγούμενες πίστες αγνωνίστηκε κανονικά, καθώς το βάθος του νερού δεν ήταν απαγορευτικό για την ίδια

Αντωνά

Από την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού η Μαρία Αντωνά έκανε γνωστή την φοβία που έχει με τα βαθιά νερά.

Η πληροφορία αυτή είχε φτάσει και στα αυτιά μιας πρώην παίκτριας, της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.

Σε προηγούμενες πίστες αγνωνίστηκε κανονικά, καθώς το βάθος του νερού δεν ήταν απαγορευτικό για την ίδια.

Στο τελευταίο αγώνισμα ωστόσο υπήρχε μια βαθιά πισίνα. Πριν από τα πρώτα ματσαρίσματα η παίκτρια έκανε γνωστή την επιθυμία της να μην αγωνιστεί. Η ομάδα της

συμφώνησε να δεχθεί το πέναλτι και η παίκτρια έμεινε στον πάγκο για όλο τον αγώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark