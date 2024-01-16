Survivor 2024: Δεν βούτηξε η Αντωνά: «Είναι σύμφωνη όλη η ομάδα;»

Από την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού η Μαρία Αντωνά έκανε γνωστή την φοβία που έχει με τα βαθιά νερά.

Η πληροφορία αυτή είχε φτάσει και στα αυτιά μιας πρώην παίκτριας, της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.

Σε προηγούμενες πίστες αγνωνίστηκε κανονικά, καθώς το βάθος του νερού δεν ήταν απαγορευτικό για την ίδια.

<br>

Στο τελευταίο αγώνισμα ωστόσο υπήρχε μια βαθιά πισίνα. Πριν από τα πρώτα ματσαρίσματα η παίκτρια έκανε γνωστή την επιθυμία της να μην αγωνιστεί. Η ομάδα της

συμφώνησε να δεχθεί το πέναλτι και η παίκτρια έμεινε στον πάγκο για όλο τον αγώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.