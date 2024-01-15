Survivor: Εκτός αγώνα η Μαρία Αντωνά εξαιτίας της φοβίας της με το νερό

Η παικτρια των Διασήμων, Μαρία Αντωνά, έθεσε εαυτόν εκτός παιχνιδιού στο αποψινό αγώνισμα του Survivor στον Σκάι, εξαιτίας της φοβίας της με το νερό.

Διάσημοι και Μαχητές ενημερώθηκαν για τον στίβο μάχης στον οποίο θα έμπαιναν σε λίγη ώρα.

Όταν ο Γιώργος Λιανός έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσουν τα ματσαρίσματα, η Μαρία Αντωνά ζήτησε να βγει εκτός των ματσαρισμάτων καθώς έχει φοβία με το νερό.

«Επειδή σήμερα στο ματσάρισμα χρειάζονται τέσσερα κορίτσια, θέλω να ζητήσω από την ομάδα μου και από τους Μαχητές να μείνω εκτός λόγω της φοβίας που έχω με το βάθος της πισίνας» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε πως εάν αυτό γίνει: «Η Μπλε ομάδα θα κερδίζει πέναλτι».

Η Μαρία Αντωνά αλλά και οι Διάσημοι συμφώνησαν σε αυτό και ξεκίνησαν τα ματσαρίσματα.

Πηγή: skai.gr

