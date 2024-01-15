Survivor - Αλέξης Παππάς: Ο Φάνης προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια

Την άποψη πως ο Φάνης Μπολέτσης προσπαθεί να σπείρει την διχόνοια στην ομάδα των Διασήμων, εξέφρασε Αλέξης Παππάς, στο νέο επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

«Υπάρχει ένας παίκτης από την αντίπαλη ομάδα, που απ' ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή μας και κάνει τα αδύνατα δυνατά και ανοίγει το στόμα του σε στιγμές που ενδεχομένως δεν χρειάζεται, ενδεχομένως για να τραβήξει την προσοχή των καμερών», είπε αρχικά ο Αλέξης Παππάς.

«Αυτό το παιχνίδι είναι γνωστό στο Survivor. Είναι κάτι που κάνουν κυρίως οι παίκτες της Μπλε ομάδας. Το κάνουν για να τους κάνει πιο δημοφιλής», πρόσθεσε.

«Αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή σε αυτόν τον παίκτη, που φέρνει όλες τις εντάσεις και χρησιμοποιεί τη φωνή του μόνο για να σπείρει μια διχόνοια και μια αναστάτωση στην αντίπαλη ομάδα, δηλαδή σε εμάς, θα ήταν να κάτσει πιο ήσυχος, να είναι στα αβγά του, γιατί η πορεία θα είναι μεγάλη. Αν ξεκινάμε από τώρα να έχουμε τέτοιους είδους εντάσεις στην αρχή του παιχνιδιού, μας προδιαθέτει αυτός ο παίκτης να βλέπουμε το μέλλον με περισσότερες εντάσεις κι άλλες κουβέντες που θα ειπωθούν, σε καταστάσεις με μεγαλύτερη πείνα. Θα εκτεθεί ο ίδιος ανεπανόρθωτα και είναι αμαρτία, είναι κρίμα», είπε κλείνοντας.

