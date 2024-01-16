Ιδανικά προχωρά η δεύτερη εβδομάδα για τους Μπλε στο παιχνίδι. Μετά την ψυχρολουσία των πρώτων ημερών και τις 4 συνεχόμενες ήττες, η ομάδα των Μαχητών έχει αρχίσει να δείχνει χαρακτήρα και να γυρνά την κατάσταση. Η αρχή έγινε στον πρώτο αγώνα ασυλίας, και συνεχίστηκε με τη νίκη στον δεύτερο αγώνα.

Αρχικά οι Κόκκινοι στερήθηκαν των υπηρεσιών της Μαρίας Αντωνά, λόγω της φοβίας της με το νερό.

Οι μάχες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες πάθος και ένταση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της νίκης της Δώρας, που τα κατάφερε ενώ βρισκόταν πολύ πίσω.

Το αποκορύφωμα ωστόσο και η απόλυτη ανατροπή έγινε στον κρισιμότατο ένατο πόντο των Μαχητών, όταν ο Rob, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά πήρε τη νίκη απέναντι στον Σάββα Γκέντσογλου.

Την αναμέτρηση ολοκλήρωσε η Ιωάννα Τζαβέλα, μια παίκτρια που ξεκίνησε το παιχνίδι όντας άρρωστη, και είναι προφανές ότι σταδιακά θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

Στο Συμβούλιο του νησιού οι Διάσημοι πήγαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να αλληλοψηφιστούν. Αυτή τη φορά το όνομα που έβγαλε η κάλπη ήταν αυτό του Αλέξη Παππά.





