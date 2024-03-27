«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μιλάμε κυπριακά- Δείτε το trailer

Γυναικεία υπόθεση το σημερινό επεισόδιο και ο Μάρκος υποδέχεται τέσσερις παίκτριες έτοιμες για νόστιμες μαγειρικές αναμετρήσεις! Η Νάιρα και η μητέρα της Ελίζα έχουν καταφέρει να κερδίσουν όλους τους προηγούμενους αντιπάλους αλλά και 5.000 ευρώ! Σήμερα, θα διαγωνιστούν με δύο φίλες από την Κύπρο, τη Μαρίνα και τη Δημητριάννα.

Για έκτη φορά, Νάιρα και Ελίζα σηκώνουν μανίκια για να εντυπωσιάσουν πάλι τον Έκτορα με τις ικανότητές τους στην κουζίνα. Η σημερινή συνταγή -«μπουτάκια κοτόπουλο αλα κρεμ με τηγανητές πατάτες»- θα προβληματίσει αρκετά και τις δύο, αφού τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η Μαρίνα και η Δημητριάννα από τη Λεμεσό σπουδάζουν στην Αθήνα και έρχονται στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για να αποδείξουν ότι μαγειρεύουν καλά, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Η συνεννόηση στα κυπριακά μπερδεύει τον Μάρκο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά δεν εμποδίζει τις ίδιες να στήσουν το πιάτο τους: «σολομό με σος τεριάκι και βραστά λαχανικά».

Θα καταφέρουν τα κορίτσια από την Κύπρο να σπάσουν το σερί νικών της Νάιρα και της Ελίζας;



