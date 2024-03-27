Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ενώνει τις δυνάμεις του με την Warner Bros για νέες παραγωγές

Η Warner Bros Motion Picture Group σύναψε πολυετή συμφωνία με τον σταρ των ταινιών «Dune» και «Wonka», Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) για ταινίες πρώτης προβολής στις οποίες θα πρωταγωνιστεί και θα έχει και τον ρόλο του παραγωγού.

Σύμφωνα με το Deadline, oι δύο πρόσφατες παραγωγές έχουν αποφέρει στα ταμεία του στούντιο 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Σαλαμέ είναι ο πρώτος ηθοποιός εδώ και τέσσερις δεκαετίες που πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες που κυκλοφόρησαν μέσα σε οκτώ μήνες και έχουν τα υψηλότερα έσοδα στις ΗΠΑ.

«Τα τελευταία χρόνια, θαυμάσαμε όχι μόνο την δέσμευση του Τιμοτέ στην τέχνη του, η οποία είναι εμφανής μέσα από τους ποικίλους ρόλους του, αλλά και την ακλόνητη αφοσίωσή του να αφιερώνει το 100% του χρόνου και της προσοχής του σε κάθε έργο που έχει κάνει εδώ στη Warner Bros. και αλλού» ανέφεραν, σε κοινή τους δήλωση οι Michael DeLuca και Pamela Abdy, συμπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της WB.

«Η συνεργασία του μαζί μας στις ταινίες "Dune" και "Wonka" είναι κάτι που όλοι απολαύσαμε πάρα πολύ και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Συνεχίζουμε να χτίζουμε για το μέλλον του κινηματογράφου στη Warner Bros. Discovery και είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Τιμοτέ επέλεξε το στούντιο μας να είναι το δημιουργικό του σπίτι» πρόσθεσαν.

O ηθοποιός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε γυρίσματα για τη δραματική ταινία «A Complete Unknown», στην οποία θα υποδυθεί τον θρυλικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold,) ενώ ο σταρ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

