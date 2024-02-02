O δεύτερος κύκλος της δημοφιλούς σειράς «Squid Game» έρχεται το 2024 και το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser.

Μαζί με αυτό, οι θαυμαστές της σειράς που έγινε επιτυχία, έχουν την ευκαιρία να δουν και κάποιες εικόνες από τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

New photos from Squid Game Season 2 -- coming this year.



Gi-hun (Lee Jung-jae), Front Man (Lee Byung-hun), Recruiter (Gong Yoo) and Gi-hun (Lee Jung-jae), and a new character played by Park Gyu-young. pic.twitter.com/8xRC1EvQPr — Netflix (@netflix) February 1, 2024

Ο νέος κύκλος ακολουθεί την ιστορία του Gi-hun, του νικητή του Squid Game, και την προσπάθειά του να σταματήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα παιχνίδια. Ωστόσο, υπάρχει μια νέα προσθήκη, ένας χαρακτήρας, τον οποίο θα υποδυθεί η δημοφιλής ηθοποιός Park Gyu-young («It’s Okay to Not Be Okay»).

Ο δημιουργός Dong-hyuk σε διαδικτυακή συνέντευξη που έκανε στην κορεατική εκπομπή KBS πριν από μερικούς μήνες, είπε ότι έχει έρθει σε επαφή με το Netflix και για μια τρίτη σεζόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σε συζητήσεις με το Netflix και για τρίτη σεζόν και σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα».

Σημειώνεται ότι το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game) έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Σεπτέμβριο του 2021, κερδίζοντας επαίνους τόσο από τους τηλεθεατές όσο και από τους κριτικούς, ενώ απέσπασε έξι Primetime Emmy.

