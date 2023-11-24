«Squid Game: The Challenge»: Το μοναδικό πράγμα που θα σε σκοτώσει είναι η πλήξη...

Δύο ερωτήματα έρχονται στο μυαλό σας όταν αρχίζετε να παρακολουθείτε το «The Squid Game: Η πρόκληση». Το πρώτο είναι αναπόφευκτο και λύνεται μετά από 10 λεπτά, μόλις η εμβληματική πλέον κούκλα-τεστ Red Light, Green Light «κυνηγήσει» τους πρώτους παίκτες και ανακαλύψουμε ότι οι σφαίρες είναι φτιαγμένες από μπογιά. Όχι, κανείς δεν πρόκειται να πεθάνει σε αυτή τη διασκευή.

Αυτό ήταν κάτι που οι δημιουργοί της είχαν διευκρινίσει κατά την παρουσίασή της, λες και ήταν απαραίτητο, αν και ίσως κάποια στιγμή να γίνει. Το δεύτερο ερώτημα πλανάται στο πίσω μέρος του μυαλού μας καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Είναι αυτό το εξαιρετικό υλικό στο οποίο αναφερόταν το Netflix;

Η επιτυχία του «The Squid Game» ήταν κάπως αξιοσημείωτη και αποτέλεσε έκπληξη ακόμη και για το ίδιο το Netflix. Ένα τοπικό προϊόν, που φαινόταν ακατανόητο εκτός της Νότιας Κορέας, έγινε το πιο δημοφιλές περιεχόμενο στην πλατφόρμα και, ίσως το πιο σημαντικό, θέμα ατελείωτης συζήτησης. Οι κριτικοί δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα, τα σκηνικά ήταν άθλια και το σενάριο ατελές, αλλά απέπνεε πρωτοτυπία και μια αναζωογονητική τόλμη ανάμεσα σε τόσες πολλές παραγωγές που μοιάζουν να έχουν παραχθεί με βάση μια μελέτη αγοράς.

Το παράδοξο πηγάζει από το γεγονός ότι ο δημιουργός του, ο Hwang Dong-hyuk, το σχεδίασε ως αλληγορία της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας και τώρα έχει γίνει το απόλυτο εμπορικό προϊόν, μέρος κι αυτό του συστήματος.

Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο ριάλιτι που έχει γυριστεί ποτέ, σύμφωνα με την παραγωγή. Συμμετέχουν 456 διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο - αν και δεν άργησε να γίνει αντιληπτό ότι, ως συνήθως, το «όλος ο κόσμος» αναφέρεται στην περιοχή από την Ουάσιγκτον έως τη Φλόριντα συν μερικές χώρες της Κοινοπολιτείας - οι οποίοι φιλοδοξούν να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει απονεμηθεί ποτέ στην τηλεόραση: 4,56 εκατ. δολάρια. Το μυστικό της παραγωγής είναι ότι όλα είναι «μεγαλύτερα», αλλά σε κανένα σημείο δεν φαίνεται να έχει σημασία αν είναι καλύτερα!

Το αντίγραφο είναι τέλειο και αυτό είναι εμφανές στο σκηνικό των παιχνιδιών, στις στολές των συμμετεχόντων και των φρουρών, στη δολοφονική κούκλα και στα μπισκότα Dalgona. Ωστόσο, αποτυγχάνει να αποδώσει αυτό που δεν μπορεί να προσφέρει μια δόση ηθικής: την απελπισία που οδήγησε τους απλούς ανθρώπους να ρισκάρουν τη ζωή τους για τα χρήματα. Οι διαγωνιζόμενοι είναι η κύρια ατραξιόν κάθε ριάλιτι σόου και εδώ, επίσης, ακολουθούν την πεπατημένη.

Δεν έλειψαν οι κατηγορίες για νοθεία και τα παράπονα για τις συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμασιών. Η σκανδαλοθηρική εφημερίδα «The Sun» έγραψε ένα άρθρο, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ορισμένοι διαγωνιζόμενοι έφτασαν κοντά στο θάνατο από υποθερμία. Τα γυρίσματα συνέπεσαν με μια περίοδο ψύχους στο Ηνωμένο Βασίλειο, την τοποθεσία που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος.

Το Netflix έσπευσε να υποβαθμίσει το θέμα και διαβεβαίωσε ότι ανησυχούσε «βαθιά» για την υγεία και την ασφάλεια των ηθοποιών και του συνεργείου. Πράγματι, τουλάχιστον στα επεισόδια που είχαν την ευκαιρία να δουν τα μέσα ενημέρωσης πριν από την πρεμιέρα (τα πέντε πρώτα, αυτά που κυκλοφόρησαν αυτή την Τετάρτη- στις 29 του μήνα θα κυκλοφορήσουν άλλα τέσσερα και στις 6 Δεκεμβρίου το τελευταίο επεισόδιο), οι προκλήσεις έμοιαζαν τόσο ασήμαντες που θα μπορούσαμε κάλλιστα να παρακολουθούμε ένα ριάλιτι για τους Durrells.

Attention, players: the game begins now. SQUID GAME: THE CHALLENGE is streaming on @Netflix pic.twitter.com/bSMycnuZk6 — Squid Game #오징어게임 (@squidgame) November 22, 2023

Ο θόρυβος που γίνεται για την υποτιθέμενη σοβαρότητα των δοκιμών μοιάζει περισσότερο με ένα έξυπνο διαφημιστικό κόλπο για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας σε ένα προϊόν που προσπαθεί να φανεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

To «Squid Game: The Challenge» προσπαθεί να μας πείσει ότι πρόκειται να δούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά οι δοκιμασίες δεν είναι πιο διασκεδαστικές από εκείνες οποιουδήποτε επεισοδίου του «Takeshi's Castle».

