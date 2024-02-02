Ο Μαρκ Ρόνσον αποκάλυψε ότι «θα ήθελε να γράψει περισσότερη μουσική» για τον Ράιαν Γκόσλινγκ μετά την πρόσφατη επιτυχία τους με το «I’m Just Ken» για το soundtrack της ταινία «Barbie».

Το «I’m Just Ken», το οποίο ερμηνεύει ο Γκόσλινγκ, απέσπασε πρόσφατα βραβείο της Ένωσης Κριτικών (Critics Choice Awards) και έχει επίσης προταθεί για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού που γράφτηκε για Οπτικό Μέσο.

Σε νέα συνέντευξη στο Billboard, ο Μαρκ Ρόνσον, μουσικός, τραγουδοποιός DJ και δισκογραφικός παραγωγός μίλησε για την επιθυμία του να συνεργαστεί ξανά με τον Γκόσλινγκ, ειδικά μετά την πρόσφατη συνεργασία τους σε μια χριστουγεννιάτικη εκδοχή του επιτυχημένου τραγουδιού.

«Σίγουρα διασκεδάσαμε πολύ, ειδικά κάνοντας τη χριστουγεννιάτικη εκδοχή...Λοιπόν, ο Ράιαν… έχει καταπληκτικό γούστο και υπέροχες ιδέες, και είναι ένας εξαιρετικά αστείος και ταλαντούχος μουσικός και τραγουδιστής. Φτιάξαμε λοιπόν αυτή την εκδοχή και μετά αρχίσαμε να κολλάμε, και σίγουρα, θα ήθελα πολύ να κάνω περισσότερη μουσική. Ξέρεις, νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο. Και το έχουμε συζητήσει λίγο» είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον.

Ο Καναδός ηθοποιός Ράιαν Γκόσλινγκ από παιδί συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του κινηματογράφου.

Μαζί με τον Ζακ Σιλντς δημιούργησαν το γκόθικ ροκ ντουέτο Man's Bones που κυκλοφόρησε το 2009 το πρώτο του άλμπουμ.

