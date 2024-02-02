Judi Dench: Έκκληση της ηθοποιού για τη διάσωση κινητού κινηματογράφου στη Σκωτία

Η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός, Τζούντι Ντεντς, απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής της κυβέρνησης (πρώτο υπουργό) της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ για να επισημάνει τις ανησυχίες παιδιών για το μέλλον ενός κινητού κινηματογράφου.

Εδώ και 25 χρόνια ο κινητός κινηματογράφος Screen Machine περιοδεύει σε 40 κοινότητες της Σκωτίας. Για τη συνέχιση της λειτουργίας του απαιτείται το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για ένα νέο όχημα που έχει κατασκευαστεί ειδικά για να μεταφέρει ταινίες στα Νησιά και τα Χάιλαντς της Σκωτίας, σύμφωνα με το BBC.

Οι μαθητές του κοινοτικού σχολείου Castlebay στο νησί Μπάρα ζήτησαν τη βοήθεια της ηθοποιού για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση και η ίδια μετέφερε τις ανησυχίες τους στον πρωθυπουργό της Σκωτίας.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι ο Χάμζα Γιούσαφ έλαβε την επιστολή της Τζούντι Ντεντς και θα απαντήσει σε εύθετο χρόνο.

Πρόσθεσε ότι πέρυσι παρείχε 176.000 αγγλικές λίρες για να διατηρήσει τον κινητό κινηματογράφο σε προσωρινή λειτουργία.

Dench's plea to save mobile cinema for Scots pupils https://t.co/7OYOXaSiI8 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 31, 2024

Την υπηρεσία Screen Machine διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση Regional Screen Scotland. Το φορτηγό με ένα μικρό σινεμά μέσα στο τρέιλερ του, κάνει περιοδείες σε απομονωμένες περιοχές της Σκωτίας.

Το ειδικά κατασκευασμένο όχημα όμως είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών και είχε μισθωθεί ένα άλλο φορτηγό έως το τέλος του 2023. Ωστόσο δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να συνεχιστούν οι περιοδείες και το 2024.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οργάνωση προειδοποίησε ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να τερματιστεί εάν δεν θα βρεθεί χρηματοδότηση.

Οι μαθητές από το νησί Μπάρα αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια της Βρετανίδας ηθοποιού όταν την είδαν στην τηλεόραση να μιλάει για την αγάπη της για τη Σκωτία.

Στην επιστολή της, η Τζούντι Ντεντς αναφέρει ότι ελπίζει ότι η κυβέρνηση της Σκωτίας θα μπορέσει να βοηθήσει στη διασφάλιση της συνέχισης των περιοδειών του κινητού κινηματογράφου και εξήρε τις προσπάθειες των παιδιών.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Σκωτίας δήλωσε: «Η κυβέρνηση κατανοεί τη μοναδική πολιτιστική συνεισφορά που προσφέρει η Screen Machine σε κοινότητες που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να επισκεφτούν τον κινηματογράφο».

