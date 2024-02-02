Δυναμική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης κατέγραψε η εκπομπή «Σάββατο με φίλους!» με τον Χρήστο Φερεντίνο κατά τον πρώτο μήνα προβολής της. Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ που κάθε Σάββατο βράδυ μας κρατά συντροφιά με μουσική, αγαπημένους καλλιτέχνες και εκλεκτούς καλεσμένους, κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού στο γενικό σύνολο με ποσοστό 15,6% ενώ 2.401.473 φίλοι και τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας του Σαββάτου έστω και για 1’.

Δείτε τι τρέιλερ

Αυτό το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στην εκπομπή «Σάββατο με φίλους!» τον Στέφανο Κορκολή. Έναν δημιουργό, που ως παιδί - θαύμα άρχισε να παίζει πιάνο πριν μάθει τις νότες και μας έχει χαρίσει μοναδικά μουσικά έργα αλλά και μεγάλες επιτυχίες.

Έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία με μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο δημιουργός που είναι και επίσημα πρεσβευτής της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, μας χαρίζει απλόχερα όλη την ενέργειά του αυτό το Σαββατόβραδο και μας διηγείται ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Μαζί του, η Σοφία Μανουσάκη, συνεργάτιδά του επί σειρά ετών με καταγωγή από τα Χανιά, και οικογενειακές μουσικές καταβολές από ριζίτικα που τραγουδάει ο παππούς της, μέχρι Ξαρχάκο, Χατζιδάκι, Led Zeppelin και Deep Purple. Μαζί μας ακόμη, η Σοφία Βόσσου που από το 1991 έβαλε την «άνοιξη» για πάντα στις ζωές μας, η Λένα Αλκαίου που με μια πορεία 30 χρόνων στο τραγούδι έχει αφήσει το δικό της «Ίχνος» στη δισκογραφία και ο Γιώργος Καραδήμος, ένας τραγουδιστής με σπουδαίες συνεργασίες στο ενεργητικό του. Το δικό τους ήχο μας φέρνουν οι «δαίμονες» των εγχόρδων, Κωνσταντίνος Μπουντούνης και Λυδία Μπουντούνη ή αλλιώς οι String Demons με τα ανατρεπτικά μουσικά τους «παντρέματα».

Στην παρέα μας, ο διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας «Ομόνοια» Γαστουρίου Κέρκυρας Νίκος Δημητρόπουλος, οι ηθοποιοί των «Πανθέων», Σπύρος Σταμούλης, Θανάσης Ισιδώρου, Κρυσταλλία Κεφαλούδη και οι Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Ιωάννα Πηλιχού, Αναστασία Τσιλιμπίου, Στέφανος Μουαγκιέ, Γιάννης Κορδώνης, Δημήτρης Μηλιόγλου, Τάκης Γιαννέτος, Χάρης Αναγνωστόπουλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.