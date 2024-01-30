Περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες από τη διοργανώτρια χώρα της Eurovision, τη Σουηδία, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού λόγω του «βάναυσου πολέμου στη Γάζα».

Δημοσιευμένη στη σουηδική εφημερίδα «Aftonbladet», η ανοιχτή επιστολή αναφέρει ότι επιτρέποντας στο Ισραήλ να συμμετάσχει, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) «υπονομεύει την αξιοπιστία του οργανισμού».

«Το γεγονός ότι χώρες που θέτουν τον εαυτό τους υπεράνω του ανθρωπιστικού δικαίου είναι ευπρόσδεκτες να συμμετέχουν σε διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις ευτελίζει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και καθιστά τα δεινά των θυμάτων αόρατα», αναφέρει η επιστολή, που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιανουαρίου 2024.

Swedish music stars call for Israel Eurovision ban over Gaza https://t.co/iwPUE5VJEI — Guardian news (@guardiannews) January 29, 2024

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται διεθνώς επιτυχημένοι καλλιτέχνες, αλλά και πρώην Σουηδοί διαγωνιζόμενοι της Eurovision, όπως ο Eric Saade και η Malena Ernman, η μεσόφωνος τραγουδίστρια όπερας που είναι, επίσης, η μητέρα της ακτιβίστριας Greta Thunberg.

Η επιστολή έρχεται μετά από ένα παρόμοιο ψήφισμα που υπογράφηκε από περίπου 1.400 καλλιτέχνες από τη Φινλανδία και την Ισλανδία, οι οποίοι επίσης ζήτησαν να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μάλμε από τις 7 έως τις 11 Μαΐου.

Σε απάντηση, η EBU ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποκλειστεί, υποστηρίζοντας ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και όχι κρατών.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2021, η Λευκορωσία δεν μπορούσε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, αφού η EBU απέβαλε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Λευκορωσίας BTRC για παραβίαση των κανόνων της ραδιοτηλεοπτικής ένωσης για την ελευθερία του Τύπου.

Τριάντα επτά ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρόκειται να λάβουν μέρος στη φετινή 68η διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Το Λουξεμβούργο θα επιστρέψει μετά από απουσία τριών και πλέον δεκαετιών.

Το Ισραήλ συμμετέχει στη διοργάνωση από το 1973 και κέρδισε τον διαγωνισμό τέσσερις φορές, το 1978, το 1979, το 1998 και το 2018.

Πηγή: skai.gr

