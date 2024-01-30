Αμηχανία επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι της Καραϊβικής για φέτος.

Η Κατερίνα Δαλάκα περπάτησε με ιδιαίτερο τρόπο, και η Μαρία Αντωνά πήρε αμέσως τον λόγο για να πει ότι το περπάτημα αυτό της θύμισε τον συμπαίκτη της, Χρήστο Βολικάκη.

Η Δαλάκα συμφώνησε και επεξήγησε τι εννοούσε η Αντωνά, μιμούμενη μάλιστα το περπάτημα του ποδηλάτη.

Ορισμένοι από τους Κόκκινους και σύσσωμη η Μπλε ομάδα παρακουλουθούσαν με παγωμένα χαμόγελα.

Πηγή: skai.gr

