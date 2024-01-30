Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024 - Αντωνά γελώντας: «Έτσι πήγαινε ο Βολικάκης» - Αμηχανία στους Μπλε

Η Κατερίνα Δαλάκα περπάτησε με ιδιαίτερο τρόπο, και η Μαρία Αντωνά πήρε αμέσως τον λόγο για να πει ότι το περπάτημα αυτό της θύμισε τον συμπαίκτη της, Χρήστο Βολικάκη

Αντωνά Βολικάκης

Αμηχανία επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι της Καραϊβικής για φέτος.

Η Κατερίνα Δαλάκα περπάτησε με ιδιαίτερο τρόπο, και η Μαρία Αντωνά πήρε αμέσως τον λόγο για να πει ότι το περπάτημα αυτό της θύμισε τον συμπαίκτη της, Χρήστο Βολικάκη.

Η Δαλάκα συμφώνησε και επεξήγησε τι εννοούσε η Αντωνά, μιμούμενη μάλιστα το περπάτημα του ποδηλάτη.

Ορισμένοι από τους Κόκκινους και σύσσωμη η Μπλε ομάδα παρακουλουθούσαν με παγωμένα χαμόγελα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark