Απειλούν τους διοργανωτές της Eurovision λόγω Ισραήλ

Οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Eurovision αυξάνονται μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο κόσμος, όπως γράφει το «Newsweek», ζήτησε από τους διοργανωτές της εκδήλωσης, την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), να απαγορεύσουν στο Ισραήλ να συμμετάσχει εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ, η οποία, όπως είπε, ήταν αντίποινα για την επιδείνωση των συνθηκών των Παλαιστινίων υπό ισραηλινή κατοχή. Το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς και εξαπέλυσε εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ακολούθησε χερσαία εισβολή. Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ανέφερε το Associated Press, και περισσότεροι από 19.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, αναφέρει το AP.

Ο κόσμος έχει καταφύγει στο X, πρώην Twitter, για να εκφράσει την ενόχλησή του για τη συμμετοχή του Ισραήλ, με πολλούς να λένε ότι δεν θα παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας. Θα είναι η 50ή επέτειος από την πρώτη νίκη της Σουηδίας στη Eurovision το 1974, όταν νικητές ήταν οι ABBA.

«Έχουμε όλοι ξεχάσει ότι η Eurovision επιτρέπει σε μια χώρα που διαπράττει γενοκτονία να συμμετάσχει, αφού ξεφορτωθήκαμε τη Ρωσία; Να σταθούμε αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη. Μποϊκοτάρετε την Eurovision, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να συμμετέχει», έγραψε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, αναφερόμενο στο γεγονός ότι η Ρωσία δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό του 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

have we all forgotten that eurovision is allowing a country that is committing genocide to participate? after getting rid of russia?



stand in solidarity with palestine. boycott eurovision whilst israel is still participating. https://t.co/jMvKZ7TSVy — mirha ✿ (@buttmirha5) December 16, 2023

«Οι χώρες που ανακοινώνουν τις συμμετοχές τους στη Eurovision -εν μέσω μιας οργισμένης γενοκτονίας που διαπράττεται από έναν από τους προτεινόμενους διαγωνιζόμενους- σίγουρα δεν είναι αυτό που υποτίθεται ότι είναι. #BoycottIsrael #BoycottEurovision», έγραψε ένα άλλο άτομο.

Η EBU απάντησε στις αντιδράσεις με δήλωση που παραχώρησε στο Newsweek. «Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός για δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς από όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Είναι ένας διαγωνισμός για ραδιοτηλεοπτικούς φορείς -όχι για κυβερνήσεις- και ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας συμμετέχει στον Διαγωνισμό εδώ και 50 χρόνια.

Είμαστε ένας οργανισμός που καθοδηγείται από τα μέλη του. Τα διοικητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) -με επικεφαλής το Εκτελεστικό Συμβούλιο- εκπροσωπούν τα μέλη. Τα όργανα αυτά εξέτασαν τον κατάλογο των συμμετεχόντων και συμφώνησαν ότι ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας πληροί όλους τους κανόνες του διαγωνισμού και μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό το επόμενο έτος στο Μάλμε της Σουηδίας, μαζί με άλλους 36 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Η EBU ευθυγραμμίζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών και άλλων διεθνών φορέων, οι οποίοι έχουν διατηρήσει ομοίως τη στάση τους χωρίς αποκλεισμούς απέναντι στους Ισραηλινούς συμμετέχοντες σε μεγάλες διοργανώσεις αυτή τη στιγμή.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision παραμένει ένα μη πολιτικό γεγονός που ενώνει το κοινό σε όλο τον κόσμο μέσω της μουσικής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Άλλοι χρήστες του X ζήτησαν από τον Βρετανό συμμετέχοντα, τον τραγουδιστή Olly Alexander, να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι οι μόνοι που τάσσονται υπέρ του μποϊκοτάζ της Eurovision, καθώς καλλιτέχνες από την Ισλανδία έκαναν το ίδιο, εκτός αν το Ισραήλ δεν συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η Ένωση Συνθετών και Στιχουργών της Ισλανδίας (FTT) είπε στα μέλη της να μην συμμετάσχουν στο σόου, εκτός εάν το Ισραήλ απομακρυνθεί από τον διαγωνισμό.

Η FTT αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Όλοι έχουμε καθήκον να πάρουμε θέση ενάντια στον πόλεμο και τη δολοφονία αμάχων και αθώων παιδιών. Έχουμε πάντα την επιλογή να μην βάζουμε το όνομά μας σε τέτοια πράγματα, είτε είμαστε άτομα είτε κρατικοί θεσμοί. Οφείλουμε απέναντι στα έθνη -που δρουν με στρατιωτική δύναμη- να μην μοιραστούμε μαζί τους ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται πάντα από χαρά και αισιοδοξία».

Τα τελευταία χρόνια η Ισλανδία έχει σημειώσει επιτυχία στη Eurovision και πολλοί εικάζουν ότι αν ο διαγωνισμός του 2020 δεν είχε ακυρωθεί λόγω της πανδημίας, ο Dadi Freyr θα είχε κερδίσει. Ήρθε τέταρτος την επόμενη χρονιά.

Στον διαγωνισμό του 2023, το Ισραήλ κατέλαβε την τρίτη θέση χάρη στο χορευτικό-ποπ τραγούδι «Unicorn» της Noa Kirel. Η Kirel είχε υπηρετήσει στις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας, ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική διετή θητεία της τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

