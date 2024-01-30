Η σημαία των Αθηνών, του Ανδρέα Κεντζού στο Από Μηχανής Θέατρο – Πάνω Σκηνή

Το «Από Μηχανής» Θέατρο παρουσιάζει την τολμηρή μαύρη κωμωδία του Ανδρέα Κεντζού «Η σημαία των Αθηνών» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά. Τρεις ατρόμητοι νεαροί σκαρφαλώνουν κρυφά στην Ακρόπολη και κάτω απ’ τη μύτη της γερμανικής φρουράς, κατεβάζουν τη σβάστικα και την πετούν σ’ ένα πηγάδι. Είναι «η πρώτη πράξη αντίστασης κατά του φασισμού στη σκλαβωμένη Ευρώπη». Οι έρευνες για την ανεύρεση της σημαίας αποβαίνουν άκαρπες. Η σημαία όμως δεν έχει χαθεί. Βρίσκεται σε ένα σπίτι. Στην Αθήνα. Σήμερα. Στα χέρια μιας οικογένειας που αδυνατεί να αντιμετωπίσει το αδιέξοδό της.

Παίζουν: Γιάννης Κοτσαρίνης, Μαρία Μαυροματάκη, Νίκος Παντελίδης, Ορσαλία Πιπίδη, Μαίρη Τσαβαλιά

Παραστάσεις: Από 30 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Τρίτη & Πέμπτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 19:00

Εισιτήρια: 8€. Προπώληση: more.com

Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13 Μεταξουργείο, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 523 2097. Ε: apomixanis.theatro@gmail.com

Mαρία Φαραντούρη και Γιώτα Νέγκα ερμηνεύουν «τραγούδια της μεγάλης οθόνης» στο Παλλάς

Η Μαρία Φαραντούρη και η Γιώτα Νέγκα επιλέγουν να ερμηνεύσουν μαζί ένα απάνθισμα από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Στις 30 Ιανουαρίου και στις 14 Μαρτίου μας προσκαλούν για πρώτη φορά στη σκηνή του Παλλάς σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έγραψαν κορυφαίοι στιχουργοί και συνθέτες συνοδεύοντας αλησμόνητες κινηματογραφικές στιγμές, τραγούδια που απέκτησαν μια δική τους αυτόνομη πορεία, έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Στην παράσταση που ετοιμάζουν με αγάπη και προσοχή οι δύο ερμηνεύτριες, διαλέγοντας μέσα από μια μεγάλη παρακαταθήκη, θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μίμη Πλέσσα, του Σταύρου Ξαρχάκου, της Ελένης Καραϊνδρου, του Σταμάτη Κραουνάκη, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και άλλων, κομμάτια που μας άγγιξαν συναισθηματικά και μας συγκινούν διαχρονικά για τον μελωδικό τους πλούτο και την στιχουργική τους φαντασία.

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 | Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: ζώνη ε’: 20€, ζώνη δ’: 25€, ζώνη γ’: 30€, ζώνη β’: 40€, ζώνη α’: 50€, διακεκριμένη ζώνη: 70€. Ηλεκτρονικά: more.com (301) και ticketservices.gr (14/3)

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα , Τηλέφωνο: 21 0321 3100

I don’t know: Έκθεση του Γιώργου Χούντα στην Γκαλερί «7»

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου η Γκαλερί «7» παρουσιάζει την καινούργια δουλειά του εικαστικού Γιώργου Χούντα με τίτλο «I don’t know». Η ενότητα έργων που θα εκτεθούν, μοιάζει σαν συνέχεια της διακριτής εικαστικής ταυτότητα του καλλιτέχνη. Ενώ ο δημιουργικός πυρήνας παραμένει ίδιος,ταυτόχρονα καλωσορίζουμε όσα συνθέτουν ένα ξεχωριστό βήμα στην πορεία του καλλιτέχνη. Όπως αναφέρει ο ίδιος , η διαδικασία της δημιουργίας στα έργα του «I don’t know» ξεκίνησε από μία διάθεση για εξερεύνηση πάνω στη φόρμα του και για εξέλιξη της γραφής του. Ο εικαστικός αντιμετώπισε τον καμβά, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό σαν κάτι άγνωστο, αφήνοντας την ίδια τη φόρμα να δημιουργήσει το τελικό αποτέλεσμα.

Διάρκεια Έκθεσης: Από 30 Ιανουαρίου 2024 έως 27 Φεβρουαρίου 2024. Εγκαίνια: Τρίτη 30/1, 19:00 – 22:00

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12 – 8μ:μ:. Τετάρτη/Σάββατο: 12 – 4μ:μ

Γκαλερί «7», Σόλωνος 20 και Βουκουρεστίου. Τηλ: 21 0361 2050. Ε: athens.gallery7@gmail.com | http://gallery7.gr

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.