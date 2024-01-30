Survivor 2024 - Έσπασε ο Λαμάι: «Το παιδί μου είναι στο φάσμα του αυτισμού»

Μια καλά κρυμμένη πτυχή της προσωπικότητάς του άφησε να βγει προς τα έξω ο Σωτήρης Λαμάι.

Ο διάσημος tik toker μάς έχει συνηθίσει σε δυναμικές συμπεριφορές και έντονες κόντρες με τους αντιπάλους.

Ωστόσο μιλώντας για την καταγωγή, τη ζωή του και το παιδί του λύγισε και ξέσπασε σε δάκρυα. Αποκάλυψε πως το παιδί του ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, και δίνει μεγάλη μάχη για να το βοηθήσει.



Πηγή: skai.gr

