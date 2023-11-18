Πλατόνωφ, του Άντον Τσέχωφ στο Θέατρο Τόπος Αλλού

«Πλατόνωφ» του Αντον Παύλοβιτς Τσέχωφ στην κεντρική σκηνή του Τόπος Αλλού με τον Μάξιμο Μουμούρη στον επώνυμο ρόλο. Μια καινούργια δραματουργική επεξεργασία, απολύτως βασισμένη στο πρωτότυπο θα δώσει την ευκαιρία για μια νέα ρηξικέλευθη παράσταση που δεν θα υπερβαίνει τις 2 ώρες σε κείμενο και σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Στην σκηνή του Τόπος Αλλού θα στηθεί ο κήπος του αποθανόντος άδοξα στρατηγού Βοινίτσεφ και εκεί θα μαζευτούν μετά από ένα βαρύ Ρωσικό χειμώνα όλα τα πρόσωπα. Επίκεντρο ο γοητευτικός και προκλητικός επαρχιακός δάσκαλος Μιχαήλ Βασιλίεβιτς Πλατόνωφ.

Παίζουν: Μάξιμος Μουμούρης, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Τζωρτζίνα Παλαιοθοδωρου, Θοδωρής Ελευθεριάδης κ.ά.

Παραστάσεις: Από 18 Νοεμβρίου 2023. Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 20:30

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Τόπος Αλλού, Κεφαλληνίας 17, Αθήνα. Τηλ.:210 8656004

«Underground», σε σκηνοθεσία Ντουσάν Κοβάσεβιτς στο Θέατρο Ακροπόλ

Η εμβληματική ταινία «Underground» του Εμίρ Κουστουρίτσα, βασισμένη στο πρωτότυπο θεατρικό έργο «Άνοιξη τον Ιανουάριο» και στo μυθιστόρημα «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χώρα» του Ντουσάν Κοβάσεβιτς, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Τσορτέκη και Αλεξάνδρα Αϊδίνη. Το «Underground» αφηγείται την επική ιστορία δύο φίλων, του Μπλάκι και του Μάρκο, με φόντο την πολιτική αναταραχή και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Παραστάσεις: Από 18 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη στις 19:00. Πέμπτη στις 20:00. Παρασκευή στις 21:00. Σάββατο στις 17:45 & 21:00. Κυριακή στις 19:00.

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9, Αθήνα. Τηλ: 21 0364 8303

Η Idra Kayne για δύο εμφανίσεις στη σκηνή του Faust

Η Idra Kayne, η soul funk queen της καρδιάς μας, έρχεται στη σκηνή του Faust για να παρουσιάσει τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, αλλά και τη διεθνή και εγχώρια σκηνή με απόλυτα χορευτική διάθεση για δύο μόνο εμφανίσεις. Τραγούδια που έχει αγαπήσει και τραγούδια που τη συγκινούν και την επηρεάζουν μουσικά, από τον Μάνο Λοΐζο… μέχρι τον Jay Z και τη Beyonce.

Σάββατο 18 και 25 Νοεμβρίου 2023, 21:30

Εισιτήρια: 8€. Κρατήσεις: Τ. 210 3234095 (12:00 -21:00)

Faust, Αθηναϊδος 12, Αθήνα, Τ. 210 3234095

Μυστήριο 151 «A Rave Down Below»: Εικαστική έκθεση, performances κι ένα ολονύχτιο rave party στην Ελευσίνα

Από τις 18 Νοεμβρίου 2023 έως τις 28 Ιανουαρίου 2024, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Μυστήριο 151 A Rave Down Below», με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μία σειρά από νέες παραγωγές έργων, σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου. Το «Μυστήριο 151 A Rave Down Below» εξερευνά την πολιτική δυναμική του σώματος εν κινήσει από το ταυτόχρονα γεωλογικό και πολιτισμικό υπέδαφος. Η αφήγηση της έκθεσης ξετυλίγεται μέσα από τους μύθους και την ιστορία της πόλης της Ελευσίνας και των Μυστηρίων με το χορό ως μέσο κορύφωσης, ιεροτελεστία και μέθοδο προσέγγισης των εννοιών του θανάτου και της απώλειας.

Διάρκεια Έκθεσης: 18 Νοεμβρίου 2023 έως 28 Ιανουαρίου 2024 | Εγκαίνια: Σάββατο 18 Νοεμβρίου, 20.00

Ωράριο: Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 17:00–20:00. Σάββατο/Κυριακή: 13:00–20:00

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλόπουλου 1, Ελευσίνα. Τηλέφωνο: 21 0556 5613 | https://2023eleusis.eu

