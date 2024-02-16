Ridley Scott: Βρίσκεται σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει ταινία για τους Bee Gees

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει βιογραφική ταινία για τους Bee Gees. Σύμφωνα με το Deadline Hollywood, ανώνυμες πηγές κοντά στο πρότζεκτ ανέφεραν ότι ο Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Paramount Pictures για να σκηνοθετήσει επερχόμενη βιογραφική ταινία για το θρυλικό συγκρότημα.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, η οποία προς το παρόν δεν έχει τίτλο, δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχουν γνωστοποιηθεί λεπτομέρειες για το καστ.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ φέρεται επίσης να είναι συμπαραγωγός της ταινίας μαζί με τον Γκρέγιαμ Κινγκ για την GK Film και τη Στέισι Σνάιντερ και τον Μάικλ Πρας για τη Scot Free.

Ridley Scott To Direct Paramount's Bee Gees Movie From GK FIlms https://t.co/7u3npKEN6r — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 16, 2024

Ο Τζον Λόγκαν ο οποίος έγραψε το σενάριο για την επική ταινία «Gladiator» του Σκοτ το 2000, φέρεται να είναι ο σεναριογράφος. Ο Μπάρι Γκιμπ, ο τελευταίος επιζών αδελφός και μέλος των Bee Gees, θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός.

Η ταινία θα αφηγείται την ιστορία της ζωής και της καριέρας των αδελφών Γκιμπ: Μπάρι, Μόρις και Ρόμπιν.

Γεννημένοι στη Νήσο Μαν οι αδερφοί Γκιμπ μεγάλωσαν στο Μάντσεστερ και μετανάστευσαν στην Αυστραλία.

Οι Μπάρι, Μόρις και Ρόμπιν δημιούργησαν το συγκρότημα και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το 1965. Στην αρχή της καριέρας τους στα τέλη της δεκαετίας του 1950 τραγουδούσαν folk και soft rock τραγούδια, αλλά έγιναν γνωστοί ως εκρόσωποι της ντίσκο σκηνής.

Αφού επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1967, συνέχισαν να αποκτούν τεράστια δημοτικότητα με μια σειρά από επιτυχίες, όπως τα How Can You Mend a Broken Heart, Jive Talkin' και Tragedy. Το ντίσκο άλμπουμ τους στο soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever έχει πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισε πέντε Grammy, μεταξύ άλλων και στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ο Μόρις Γκιμπ πέθανε το 2003 και ο Ρόμπιν Γκιμπ πέθανε το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

