Amy Schumer: Απάντησε στα σχόλια για το «πρησμένο πρόσωπό της» - Έχω ενδομητρίωση

Η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ έδωσε τη δική της απάντηση στα σχόλια που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «φουσκωμένο» πρόσωπό της λίγες ώρες μετά την εμφάνισή της στο «The Tonight Show».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον για το πρόσωπό μου! Απολαμβάνω τα σχόλια για την εμφάνισή μου, όπως συμβαίνει με όλες οι γυναίκες εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Και έχετε δίκιο ότι τώρα είναι πιο πρησμένο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η κωμικός.

«Έχω ενδομητρίωση, μια αυτοάνοση νόσο για την οποία κάθε γυναίκα θα πρέπει να διαβάσει. Υπάρχουν κάποια ιατρικά και ορμονικά θέματα που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι καλά» συνέχισε.

Η Σούμερ επεσήμανε ότι ο γυναικείος οργανισμός «ιστορικά» έχει μελετηθεί ελάχιστα συγκριτικά με τον αντρικό.

«Επίσης πιστεύω ότι μια γυναίκα δεν χρειάζεται να δικαιολογείται για τη σωματική της εμφάνιση και δεν χρωστάει καμία εξήγηση. Αλλά ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να υπερασπιστώ την αγάπη για τον εαυτό σου και την αποδοχή του» πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή της μοιράστηκε την αφίσα τη σειράς «που νιώθει περήφανη που δημιούργησε» και συμπρωταγωνιστεί με τον Μάικλ Σέρα «Life and Beth», αναφέρει η «Daily Mail».

«Αισθάνομαι δυνατή και όμορφη και τόσο περήφανη για αυτή την τηλεοπτική εκπομπή που δημιούργησα. Που έγραψα. Που σκηνοθέτησα και στην οποία πρωταγωνίστησα» συμπλήρωσε η κωμικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

