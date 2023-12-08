Παρά την έντονη κριτική που δέχεται στη Γαλλία ο Ρίντλεϊ Σκοτ για την ταινία του «Napoleon», οι εισπράξεις του ιστορικού έπους είναι εντυπωσιακά υψηλές, ανέρχονται σε 9,76 εκατομμύρια δολάρια από 1,15 εκατομμύρια εισιτήρια που πωλήθηκαν τις πρώτες δύο εβδομάδες στους κινηματογράφους.

Η ταινία «Napoleon» πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλες τις πρόσφατες ταινίες του Σκοτ στο Allociné, τη γαλλική βάσης δεδομένων για κινηματογραφικές ταινίες αντίστοιχη του IMDb στις ΗΠΑ, με 2,3 αστέρια στα 5 από 4.659 κριτικές χρηστών, σύμφωνα με το Variety.

Ο αρθρογράφος Ρομέν Μαρσιλί και ο ιστορικός Πατρίς Τζενιφέ μίλησαν στο Variety για την εχθρική αντίδραση που έχει στην πατρίδα του Ναπολέοντα η ταινία.

Δεν είναι περίεργο που οι Γάλλοι πήγαν να δουν το φιλμ «Napoleon» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μόλις διάβασα μια έρευνα που λέει ότι το 74% των ερωτηθέντων εξακολουθούν να θαυμάζουν τον Ναπολέοντα, ανέφερε ο ιστορικός, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Ναπολέοντα που έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς και έχει μιλήσει για την αμφιλεγόμενη ταινία σχεδόν σε όλα τα γαλλικά ειδησεογραφικά κανάλια.

Οι αποκλίσεις από τα πραγματικά γεγονότα δεν είναι τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της ταινίας, σημείωσε. Στο φιλμ όλα είναι λάθος, ξεκινώντας με τις εποχές είναι «όλες μπερδεμένες» παρατηρεί. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης ήταν 35 ετών όταν έγινε Αυτοκράτορας της Γαλλίας και τον υποδύεται ο Φίνιξ που είναι 49 ετών. «Δεν προσπάθησαν να τον κάνουν να φαίνεται νεότερος. Φαίνεται κουρασμένος και χωρίς έμπνευση» λέει.

Η Ζοζεφίν, εν τω μεταξύ, ήταν έξι χρόνια μεγαλύτερη από τον Ναπολέοντα, κάτι που εκείνη την εποχή ήταν «μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αλλά στην ταινία, την υποδύεται η Κίρμπι, η οποία είναι 14 χρόνια νεότερη από τον Φίνιξ, προσθέτει.

French historians slam #Napoleon: “This film is like spitting in the face of French people because it feels like Ridley Scott ridiculed both Napoleon and the history of France...the film fails to substantially address his legacy, whether good or bad." https://t.co/C8bbkJGeNu pic.twitter.com/QaCwzWEdc8 — Variety (@Variety) December 6, 2023

«Η Ζοζεφίν ήταν μια σοφή γυναίκα που είχε ήδη ζωή, όταν παντρεύτηκε τον Ναπολέοντα, που ήταν νεότερος και πολύ φιλόδοξος άντρας» υπογραμμίζει ο ιστορικός. «Αυτή η δυναμική έχει αλλάξει εντελώς στην ταινία επειδή ο Ναπολέων φαίνεται πολύ μεγαλύτερος» εκτιμά.

«Δεν είμαι κατά των επινοημένων σκηνών, αλλά όταν βλέπουμε τον Ναπολέοντα να βάζει το χέρι του στο πληγωμένο άλογο για να πάρει τη σφαίρα και να τη δώσει στη μητέρα του, σκέφτηκα ότι ήταν γκροτέσκο» λέει προσθέτοντας: «Είχε πολύ απόμακρη σχέση με τη μητέρα του».

Ο Μαρσιλί αναφέρει στο Variety ότι είχε χαμηλές προσδοκίες για την ιστορική ακρίβεια της ταινίας από τότε που παρακολούθησε το τρέιλερ. «Όταν είδα τον βομβαρδισμό των Πυραμίδων στο τρέιλερ, νόμιζα ότι ήταν γελοίο, αλλά σκέφτηκα: "Εντάξει, ο Ρίντλεϊ Σκοτ μας δίνει την άποψή του για τον Ναπολέοντα!» εξηγεί o Μαρσιλί, ο οποίος γεννήθηκε στην Κορσική, όπως ο Ναπολέων και ήταν παραγωγός ντοκιμαντέρ για τον Αυτοκράτορα για το Vice TV France, του οποίου ήταν επικεφαλής.

Αυτό που ενόχλησε περισσότερο τους Γάλλους σύμφωνα με τον Μαρσιλί είναι η «ελλιπής» απεικόνιση του Ναπολέοντα ως «μέτριου» χαρακτήρα.

«Αυτή η ταινία είναι σαν φτύσιμο στο πρόσωπο των Γάλλων γιατί αισθάνονται ότι ο Ρίντλεϊ Σκοτ ειρωνεύτηκε τόσο τον Ναπολέοντα όσο και την ιστορία της Γαλλίας» είπε ο Μαρσιλί, που διδάσκει στο γαλλικό Πανεπιστήμιο Science Politique.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

