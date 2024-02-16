Anya Taylor-Joy: Εμφάνιση-έκπληξη της ηθοποιού στο «Dune: Part Two»

Η Anya Taylor-Joy θα εμφανιστεί στο «Dune: Part Two», μία πληροφορία που επιβεβαιώθηκε την ημέρα της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας στο Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Deadline.

Η ίδια προστίθεται στο καστ όλων των νέων ηθοποιών που θα εμφανιστούν σε αυτό το δεύτερο μέρος της ταινίας και περιλαμβάνει τους Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Christopher Walken και Tim Blake Nelson. Ο Timothée Chalamet και η Zendaya θα βρίσκονται και πάλι φυσικά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ επιστρέφουν επίσης οι Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård και Charlotte Rampling.

Η 27χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε θα έχει στην ταινία έναν ρόλο-έκπληξη και πως για να μάθουμε περισσότερα «πρέπει να δούμε την ταινία», όπως ανέφερε η ίδια. «Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει στη ζωή μου» σχολίασε. «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Τα βιβλία είναι απίστευτα αλλά με αυτό το καστ και με τον Denis (Villeneuve), δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη».

Το «Dune: Part Two» είναι το δεύτερο μέρος της σειράς blockbuster, βασισμένων στο επικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Frank Herbert, που σκηνοθέτησε ο Denis Villeneuve για λογαριασμό της Warner Bros και της Legendary Entertainment.

