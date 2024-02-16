Στην όμορφη Πετρούπολη μας ξεναγούν αυτό το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και οι «Γειτονιές στο Πιάτο». Ως οικισμός εγκαινιάστηκε επίσημα το 1934 και από τότε έχει αναπτυχθεί προσφέροντας αρκετά γαστρονομικά διαμάντια να ανακαλύψεις.

Δείτε το trailer:

Η αρχή γίνεται από το «Terra Petra», που από τη δεκαετία του ’90 είναι ένας από τους πιο όμορφους πολυχώρους λειτουργώντας σαν all day bar και προσφέροντας πολλές επιλογές για πρωινό, brunch ή φαγητό με καταπληκτική θέα.

Η επόμενη στάση είναι στο «Ψαροκόκκαλο», ένα ζεστό συνοικιακό τσιπουράδικο που επιμένει στην ελληνική κουζίνα και είναι διάσημο για τα φρέσκα ψάρια του και τη γαριδομακαρονάδα!

Για τους λάτρεις της ροκ μουσικής, του καλού φαγητού και της μπύρας υπάρχει ο «Αλχημιστής». Ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές που προσφέρει είναι σίγουρα τα burger και οι πίτσες με ονόματα τραγουδιστών της metal μουσικής σκηνής.

Η περιήγηση στην Πετρούπολη ολοκληρώνεται με μία στάση στο «Κεμπαπτζίδικον Μπότσαρης». Δύο αδέλφια από το Σούλι, ήρθαν στην Αθήνα και δημιούργησαν ένα ζεστό χώρο με ρουστίκ διακόσμηση και ένα μενού που προσφέρει πληθώρα κρεατοφαγικών επιλογών.

Επιστρέφοντας στο στούντιο, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο ξεχωριστές συνταγές: μοσχαρίσια τηγανιά με πατάτες και γαλατόπιτα.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.