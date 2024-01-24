Οπως κάθε χρόνο, λίγο πριν ανακοινωθούν χθες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, όπου το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου θριάμβευσε με 11 υποψηφιότητες, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα 2024, γνωστά ως Razzies, στα οποία «βραβεύονται» οι χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.
Ανάμεσα στους υποψήφιους για Χρυσό Βατόμουρο είναι φέτος και τρία «βαριά» ονόματα του Χόλυγουντ: Η Dame Έλεν Μίρεν για την ερμηνεία της στο Shazam! Fury of the Gods, η Τζένιφερ Λόπεζ για το The Mother και ο Ράσελ Κρόου, υποψήφιος χειρότερος ηθοποιός για την ερμηνεία του στο The Pope’s Exorcist.
Οι φετινοί «χειρότεροι» νικητές θα ανακοινωθούν σε μια τελετή στις 9 Μαρτίου 2024, το βράδυ πριν από τα Όσκαρ
Αναλυτικά οι υποψήφιοι στις τριες βασικές κατηγορίες
Χειρότερη ταινία
The Exorcist: Believer
Expend4bles
Meg 2: The Trench
Shazam! Fury of the Gods
Winnie the Pooh: Blood and Honey
Χειρότερος ηθοποιός
Russell Crowe - The Pope’s Exorcist
Vin Diesel - Fast X
Chris Evans - Ghosted
Jason Statham - Meg 2: The Trench
Jon Voight - Mercy
Χειρότερη ηθοποιός
Ana de Armas - Ghosted
Megan Fox - Johnny & Clyde
Salma Hayek - Magic Mike’s Last Dance
Jennifer Lopez - The Mother
Dame Helen Mirren - Shazam! Fury of the Gods
