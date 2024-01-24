Οπως κάθε χρόνο, λίγο πριν ανακοινωθούν χθες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, όπου το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου θριάμβευσε με 11 υποψηφιότητες, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα 2024, γνωστά ως Razzies, στα οποία «βραβεύονται» οι χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.

Ανάμεσα στους υποψήφιους για Χρυσό Βατόμουρο είναι φέτος και τρία «βαριά» ονόματα του Χόλυγουντ: Η Dame Έλεν Μίρεν για την ερμηνεία της στο Shazam! Fury of the Gods, η Τζένιφερ Λόπεζ για το The Mother και ο Ράσελ Κρόου, υποψήφιος χειρότερος ηθοποιός για την ερμηνεία του στο The Pope’s Exorcist.

Jennifer Lopez, Megan Fox… Dame Helen Mirren! Lead 2024 Razzie Award Nominations https://t.co/VyUwlLsBR6 — billboard (@billboard) January 24, 2024

Οι φετινοί «χειρότεροι» νικητές θα ανακοινωθούν σε μια τελετή στις 9 Μαρτίου 2024, το βράδυ πριν από τα Όσκαρ

Αναλυτικά οι υποψήφιοι στις τριες βασικές κατηγορίες

Χειρότερη ταινία

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερος ηθοποιός

Russell Crowe - The Pope’s Exorcist

Vin Diesel - Fast X

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Meg 2: The Trench

Jon Voight - Mercy

Χειρότερη ηθοποιός

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez - The Mother

Dame Helen Mirren - Shazam! Fury of the Gods

