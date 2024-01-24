Ο Μονομάχος: Μονομαχία για γερά νεύρα με στόχο ένα πολύ μεγάλο ποσόν - Δείτε το trailer

Η Δήμητρα Αναγνωστάκη για ένα ακόμα απόγευμα διατηρεί τη θέση της Μονομάχου και έχει στη διάθεσή της τρία σημαντικά «όπλα» - βοήθειες που θα τη διευκολύνουν να εξοντώσει τους 25 εναπομείναντες αντιπάλους της.

Εκείνη, αν και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε άγχος, πλέον δείχνει πιο εξοικειωμένη και πιο άνετη. Είναι όμως, έτσι;

Δείτε το trailer:

Στις πρώτες τρεις ερωτήσεις, η συνταξιούχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας χρησιμοποιεί τις βοήθειες και παίζει με όλες τις πιθανότητες εναντίον της. Όμως, με σύμμαχο την οξυδέρκεια, την λογική αλλά και την τύχη καταφέρνει και επιλέγει τις σωστές απαντήσεις σε πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Με αργά και σταθερά βήματα βγάζει από το παιχνίδι σχεδόν όλους τους αντιπάλους εκτός από έναν... που στέκεται εμπόδιο στο στόχο της να φύγει με κέρδη, πάνω από 27.000 ευρώ!

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.